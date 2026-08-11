С московского рынка аренды постепенно исчезает один из главных его символов — квартиры с «бабушкиным» ремонтом. Чехословацкие стенки, полированные серванты, ковры на стенах — все это встречается теперь гораздо реже, а владельцы съемного жилья, наоборот, стараются сделать ремонт поинтереснее, чтобы выделиться среди конкурентов, пишет «Российская газета».

Перескокова отметила, что если раньше жильё со старой обстановкой без труда находило нанимателя из‑за дефицита альтернатив, то сейчас арендаторы могут выбирать из множества вариантов и делают ставку на комфорт и визуальную привлекательность.

«Действительно, "бабушкин" ремонт постепенно уходит с московского рынка аренды. Но не потому, что владельцы реже начали делать ремонт. Причина гораздо прозаичнее: рынок стал более конкурентным, а арендаторы — более требовательными. Если ещё несколько лет назад квартира с советской мебелью, старым кухонным гарнитуром и ковром на стене могла спокойно сдаваться, потому что альтернатив было меньше, то сегодня арендатор выбирает между десятками похожих предложений и в первую очередь обращает внимание на состояние квартиры, санузел, мебель и общее ощущение пространства», — сказала собеседница НСН.