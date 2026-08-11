От «бабушкиного» ремонта к нейтральному стилю: Как меняется портрет съёмной квартиры в Москве
Если раньше жильё со старой обстановкой без труда находило нанимателя из‑за дефицита альтернатив, то сейчас арендаторы могут выбирать из множества вариантов и делают ставку на комфорт и визуальную привлекательность, сказала НСН Наталья Перескокова.
С московского арендного рынка исчезают квартиры с «бабушкиным» ремонтом из-за изменившейся конъюнктуры: из‑за роста конкуренции и повышения запросов арендаторов внешний вид квартиры стал одним из ключевых критериев выбора, сказала НСН эксперт по недвижимости Наталья Перескокова.
С московского рынка аренды постепенно исчезает один из главных его символов — квартиры с «бабушкиным» ремонтом. Чехословацкие стенки, полированные серванты, ковры на стенах — все это встречается теперь гораздо реже, а владельцы съемного жилья, наоборот, стараются сделать ремонт поинтереснее, чтобы выделиться среди конкурентов, пишет «Российская газета».
Перескокова отметила, что если раньше жильё со старой обстановкой без труда находило нанимателя из‑за дефицита альтернатив, то сейчас арендаторы могут выбирать из множества вариантов и делают ставку на комфорт и визуальную привлекательность.
«Действительно, "бабушкин" ремонт постепенно уходит с московского рынка аренды. Но не потому, что владельцы реже начали делать ремонт. Причина гораздо прозаичнее: рынок стал более конкурентным, а арендаторы — более требовательными. Если ещё несколько лет назад квартира с советской мебелью, старым кухонным гарнитуром и ковром на стене могла спокойно сдаваться, потому что альтернатив было меньше, то сегодня арендатор выбирает между десятками похожих предложений и в первую очередь обращает внимание на состояние квартиры, санузел, мебель и общее ощущение пространства», — сказала собеседница НСН.
Она отметила, что квартиры с устаревшим ремонтом по‑прежнему находят своего нанимателя в эконом‑сегменте, если у них выгодная локация и адекватная цена. По словам Перескоковой, дорогой ремонт не всегда окупается за счёт повышения арендной платы, а решающим фактором остаётся баланс между стоимостью, расположением и общим впечатлением от квартиры.
«При этом собственники не всегда готовы вкладывать большие деньги в ремонт, поэтому на рынке появился бюджетный хоумстейджинг (метод подготовки квартиры или дома к продаже либо аренде с минимальными вложениями — прим. НСН): убирается громоздкая мебель, освежаются стены, заменяются светильники и текстиль. Иногда вложения в размере 200–300 тысяч рублей позволяют совершенно иначе представить квартиру и быстрее найти арендатора. Но говорить о полном исчезновении "бабушкиного" ремонта с рынка пока рано. Такие квартиры остаются востребованными в эконом‑сегменте. Если у квартиры хорошая локация, невысокая цена и нормальное техническое состояние, она быстро найдёт своего арендатора. Ремонт сам по себе не гарантирует более высокую арендную ставку. Если собственник вложил миллион рублей в интерьер, это не означает, что он автоматически сможет поднять аренду настолько, чтобы быстро окупить вложения. Ремонт для сдачи должен быть рациональным, нейтральным, практичным и износостойким. Сегодня выигрывает квартира с лучшим соотношением цены, локации и визуального впечатления. Разница в цене между квартирами с "бабушкиным" ремонтом и обновлёнными может достигать 30%», — добавила эксперт.
Ранее член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин сказал, что составление акта приема-передачи и фотофиксация состояния помещения помогут сохранить квартиру в целостности при сдаче ее в аренду.
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