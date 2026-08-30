Российская пловчиха победила в заплыве через Дарданеллы
Российская спортсменка Марина Короткова одержала победу в своей возрастной группе на 39-м межконтинентальном заплыве через пролив Дарданеллы в Турции. Об этом сообщают РИА Новости.
Короткова, выступающая в категории женщин 65–69 лет, преодолела дистанцию за 56 минут 54 секунды. По словам пловчихи, она участвовала в заплыве впервые, а ранее, в июне, проплыла 150 километров по реке Дон.
Еще одна представительница России, Екатерина Барбашина, завоевала бронзовую медаль в категории 35–39 лет.
Всего в заплыве приняли участие более 1,5 тысячи атлетов. Число российских пловцов в этом году выросло почти в три раза, достигнув 50 человек из 300 иностранных участников.
В этот раз организаторы уделили повышенное внимание обеспечению безопасности на воде. Это связано с трагическим инцидентом в августе 2025 года, когда во время аналогичного заплыва через пролив Босфор погиб российский спортсмен Николай Свечников, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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