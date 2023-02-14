«Штрафы не действуют»: Застройщики на 2-3 месяца затягивают сдачу домов

Вице-президент «Опора России», руководитель направления «Строительство и ЖКХ» Евгений Шлеменков в беседе с НСН отметил, что сроки сдачи домов затягивают на несколько месяцев.

«Возникли сложности с поставками стройматериалов. Довольно большая часть была завязана на импортные поставки. Цены стали расти быстро, возникли проблемы по бюджетам строек. Критических моментов по срокам не наблюдаю. Задержки, которые допущены – в пределах 2-3 месяцев», - пояснил Шлеменков.

Радченко отмечает, что в последние три года рынок жилья рос, а потому говорить о банкротствах застройщиков пока преждевременно.

«С 2019 года действует система эскроу-счетов. Но там тоже есть нюанс, клиенту вернется не вся сумма. Банк вернет максимум 10 миллионов рублей, но сразу. Процедура длительная: пока признают банкротом, сформируют очередь кредиторов. Пока за 3 года не было таких прецедентов. Рынок рос, застройщики жировали», - резюмировала Радченко.

Ранее Евгений Шлеменков заявил в эфире НСН, что деревянное домостроение является сложным и дорогим из-за обработки материала.

