«Штрафы не действуют»: Застройщики на 2-3 месяца затягивают сдачу домов
Пени и штрафы за несвоевременную сдачу домов отсутствуют, а потому застройщики безнаказанно затягивают сроки, сказала Ирина Радченко.
С 2020 года не действуют штрафы, пени за несвоевременную сдачу домов, заявила вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с НСН.
В России примерно 40% новостроек сдается несвоевременно, а в среднем по России перенос сроков составляет более полугода, сообщили «Известиям» в Госдуме. В таких условиях возникает ситуация, когда дольщики в ожидании новоселья вынуждены снимать жилье. Верховный суд (ВС РФ) вынес определение, что платить за аренду в этом случае должен застройщик. В марте прошлого года правительство объявило мораторий на выплату неустоек из-за переноса сроков сдачи квартир по договору долевого участия, а затем он был продлен до 30 июня 2023 года включительно. Радченко говорит, что раньше сумма неустоек могла достигать миллиона рублей.
«Сейчас не действуют штрафы, пени за несвоевременную сдачу, как это было до 2020 года. Раньше это были существенные суммы. Могло доходить и до миллиона рублей. Знаю, что застройщики ходили в Госдуму, говорили, что их разоряют. Меру отменили в связи с пандемией, затем началась специальная военная операция. Везде сегодня застройщики затягивают сроки», - сказала Радченко.
Вице-президент «Опора России», руководитель направления «Строительство и ЖКХ» Евгений Шлеменков в беседе с НСН отметил, что сроки сдачи домов затягивают на несколько месяцев.
«Возникли сложности с поставками стройматериалов. Довольно большая часть была завязана на импортные поставки. Цены стали расти быстро, возникли проблемы по бюджетам строек. Критических моментов по срокам не наблюдаю. Задержки, которые допущены – в пределах 2-3 месяцев», - пояснил Шлеменков.
Радченко отмечает, что в последние три года рынок жилья рос, а потому говорить о банкротствах застройщиков пока преждевременно.
«С 2019 года действует система эскроу-счетов. Но там тоже есть нюанс, клиенту вернется не вся сумма. Банк вернет максимум 10 миллионов рублей, но сразу. Процедура длительная: пока признают банкротом, сформируют очередь кредиторов. Пока за 3 года не было таких прецедентов. Рынок рос, застройщики жировали», - резюмировала Радченко.
Ранее Евгений Шлеменков заявил в эфире НСН, что деревянное домостроение является сложным и дорогим из-за обработки материала.
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