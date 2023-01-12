«Повода для оптимизма нет»: В отрасли усомнились в возможном росте объема ипотеки
Нынешняя ситуация в экономике не располагает к тому, чтобы россияне брали ипотеку и могли ее выплачивать, сказала НСН Ирина Радченко.
На кратковременный рост потребительской активности могут повлиять девальвация рублевых накоплений, инфляция и деноминация. Об этом НСН заявила вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.
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Ранее эксперты заявили, что в 2023 году объем ипотеки может вырасти до 4-5 трлн рублей. Об этом сообщило издание «Ведомости». Отмечается, что на это положительно влияет наличие льготных программ, однако все будет зависеть от экономической ситуации и от решения застройщиков. Радченко скептически отнеслась к прогнозу экспертов.
«Во-первых, объем выдачи ипотеки от застройщиков совершенно не зависит. Во-вторых, этот прогноз совершенно не реалистичен. Нынешняя экономическая ситуация не располагает к тому, чтобы граждане влезали в многомиллионные долги. Наоборот, сейчас некоторые эксперты опасаются, что заемщики не смогут выплачивать уже набранные кредиты. Если дефолты будут массовыми, это может негативно сказаться и на банковской системе, и на застройщиках, и в целом на рынке недвижимости. Так что повода для оптимизма я не вижу», — сказала Радченко.
Собеседница НСН заявила, что единственное, что может спасти ситуацию, — резкий рост дохода граждан.
«Причин для этого сейчас нет. Разве что можно принять во внимание доводы некоторых риелторов, которые возлагают надежды на людей, участвующих в спецоперации. Например, в каком-то регионе среднемесячный доход 20 тысяч рублей. Мужчину из этого региона призвали в зону СВО, он стал зарабатывать 200 тысяч рублей и переводить деньги в свою деревню или небольшой городок. Тогда, конечно, его семья может вложиться в дом, в земельный участок. Однако в целом “температура по больнице” не оптимистичная», — добавила аналитик.
Ранее правительство России продлило на полтора года действие программы льготной ипотеки. Она будет работать до 1 июня 2024 года, при этом ставка повышается с 7% до 8%. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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