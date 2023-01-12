«Индекс страха»: В отрасли назвали причины возможного роста спроса на ипотеку

Ранее эксперты заявили, что в 2023 году объем ипотеки может вырасти до 4-5 трлн рублей. Об этом сообщило издание «Ведомости». Отмечается, что на это положительно влияет наличие льготных программ, однако все будет зависеть от экономической ситуации и от решения застройщиков. Радченко назвала две основные категории заемщиков.

«Во-первых, это инвесторы, которые за два относительно благополучных года, когда с экономикой все было относительно нормально, но доходы граждан не росли, набрали по три-четыре дешевых ипотеки по 6%. Платежеспособный спрос среди этих инвесторов себя исчерпал. Более того, они сейчас будут выставлять недвижимость на продажу в попытке зафиксировать прибыль. В результате через год-два к нераспроданным 60% (по оценке Хуснуллина) квартир добавится еще инвестиционная недвижимость. Вторая категория платежеспособных заемщиков — те, кто выводят деньги из России, за прошлый год эта сумма составила $261 млрд. А простым гражданам, желающим улучшить жилищные условия, сейчас доходы не позволяют брать кредиты», — отметила эксперт.

В заключение собеседница НСН рассказала, в каких случаях могут быть зафиксированы вспышки покупательского спроса и незначительный рост потребительской активности.

«Во-первых, это резкая девальвация рубля, как, например, в марте 2022 года. Граждане, у которых есть рублевые накопления, будут тележками вывозить их из банков и вкладывать в квартиры на стадии котлована. В таком случае на месяц-полтора может наблюдаться обострение покупательской активности. Во-вторых, такое может случиться при росте инфляции, которая уже сейчас составляет 12,5%. И, наконец, в-третьих, это деноминация. Это называется “индекс страха”. Все эти явления могут существенно повлиять на держателей рублевых накоплений, они захотят вложиться во что-то более твердое, но такой эффект точно не может быть базой под оптимистичный прогноз», — подытожила она.

Ранее директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев заявил, что жилье на вторичном рынке недвижимости в России подешевеет в ближайшее время, его начнут продавать с дисконтом. Это связано с тем, что покупателей стало меньше, а количество продавцов выросло. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

