«Проблемы с технологией»: В отрасли оценили риски деревянных многоэтажек
Вице-президент «Опора России» Евгений Шлеменков заявил в эфире НСН, что деревянное домостроение является сложным и дорогим из-за обработки материала.
Из сырого дерева дома строить не получится, а технологии тщательной обработки стоят дорого, с этим пока есть проблемы, заявил вице-президент «Опора России», руководитель направления «Строительство и ЖКХ» Евгений Шлеменков в беседе с НСН.
Ранее зампредседателя правительства Виктория Абрамченко поручила Минстрою проработать запуск пилотных проектов для применения деревянных конструкций при расселении аварийных домов, также планируется применение льготных ипотечных программ. Многоэтажные деревянные дома, например, планируют возводить в Архангельской области, сообщает «Российская газета». Шлеменков рассказал о сложностях, которые могут возникнуть.
«У нас много древесины, которую мы используем не так хорошо, как хотелось бы, поиски нового применения актуальны. Проблема в том, что дерево, конечно, хороший строительный материл, но очень четкий на технологию, он требует тщательной обработки, пропитки и так далее. С этим пока проблемы, потому что из сырого дерева дом долго не живет. Если делать нормально, то никаких рисков при такой ипотеке нет. Очень важно понимать, что и у кого вы покупаете», - предупредил Шлеменков.
При этом он отметил, что данная технология является дорогостоящей, а попытка сэкономить может привести к провалу.
«С точки зрения себестоимости, конечно, они достаточно дорогие. Сейчас разговор идет о более дешевых вариантах, но там все равно важна технология. Обработка древесины требует больших территорий. Подготовка сложная, распиловка, раскладка, большие цеха должны быть, чтобы делать это хорошо и грамотно. Все зависит от соблюдения технологии, если мы относимся к делу серьезно, это хорошо, если мы пытаемся подешевле проскочить, не получится», - объяснил эксперт.
Собеседник НСН также добавил, что в других странах деревянное домостроение считается престижным, современные технологии позволяют возводить дома до десяти этажей.
«Деревянное домостроение за рубежом сегодня считается престижным. В деревянном доме гораздо комфортнее условия проживания. Строить сегодня можно, если применять современные технологии, и многоэтажки, вплоть до десяти этажей, из клееной древесины. Очень активно эта технология развивается в Японии и Канаде. Я в Канаде видел, например, деревянные корпуса университета», - заметил он.
Ранее вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко рассказала НСН, почему стоимость жилья в Москве в декабре 2022 года рухнула на 20% от пиковых мартовских цен.
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