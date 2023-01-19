«Проблемы с технологией»: В отрасли оценили риски деревянных многоэтажек

Из сырого дерева дома строить не получится, а технологии тщательной обработки стоят дорого, с этим пока есть проблемы, заявил вице-президент «Опора России», руководитель направления «Строительство и ЖКХ» Евгений Шлеменков в беседе с НСН.

Ранее зампредседателя правительства Виктория Абрамченко поручила Минстрою проработать запуск пилотных проектов для применения деревянных конструкций при расселении аварийных домов, также планируется применение льготных ипотечных программ. Многоэтажные деревянные дома, например, планируют возводить в Архангельской области, сообщает «Российская газета». Шлеменков рассказал о сложностях, которые могут возникнуть.

«У нас много древесины, которую мы используем не так хорошо, как хотелось бы, поиски нового применения актуальны. Проблема в том, что дерево, конечно, хороший строительный материл, но очень четкий на технологию, он требует тщательной обработки, пропитки и так далее. С этим пока проблемы, потому что из сырого дерева дом долго не живет. Если делать нормально, то никаких рисков при такой ипотеке нет. Очень важно понимать, что и у кого вы покупаете», - предупредил Шлеменков.

При этом он отметил, что данная технология является дорогостоящей, а попытка сэкономить может привести к провалу.