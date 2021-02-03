Цены не остановить? Льготная ипотека станет невыгодной для россиян
Заёмщики уже ощутили негативные последствия льготной ипотеки, а в долгосрочной перспективе с проблемами могут столкнуться и банки, заявил НСН управляющий директор агентства Национальные кредитные рейтинги.
Банк России выступает за постепенное сворачивание ипотеки под 6,5%, заявила глава департамента финансовой стабильности регулятора Елизавета Данилова. Она указала, что из-за льготной ипотеки и недостаточного предложения жилья цены за последний год выросли довольно сильно. Кроме того, льготная ипотека теряет свой социально направленный характер, считают в ЦБ: в крупных городах обеспеченные граждане используют недвижимость как один из каналов вложения сбережений.
Управляющий директор рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) Михаил Доронкин в эфире НСН заявил, что продление программы льготной ипотеки в крупных городах будет выгодно не заёмщикам, а застройщикам.
«Льготная ипотечная программа уже привела к существенному росту цен не только первичном, но и на вторичном рынке жилья. И для тех заемщиков, кто брал, в том числе, и льготную ипотеку не в первые месяцы, а к концу года, практически вся выгода от снизившейся ставки была нивелирована возросшими ценами. Цены продолжают расти, потому что предложения на рынке жилья существенно ниже того спроса, который мы сейчас наблюдаем. Сохранение программы эту тенденцию будет только усиливать. Наверное, наиболее сложная такая ситуация наблюдается в Москве и области и в городах-миллионниках. Продление в крупных городах чревато тем, что застройщики и будут основными бенефициарами этой программы. Они уже в прошлом году заметно улучшили свое финансовое положение, фактически за счет роста цен, которые продолжат расти», - отметил он.
По словам Доронкина, закредитованность россиян не приведет к внезапному краху ипотечной системы, но в случае новых экономических потрясений банки столкнутся с серьезными проблемами.
«Более дорогая квартира с учетом не растущих доходов – это увеличенный объем заемных средств, доля заемщиков будет смещаться в сторону заемщиков с более высокой долговой нагрузкой. В моменте это не приведет к глобальным последствиям, но на горизонте более длительном, если снова будут какие-то колебания на финансовых рынках и экономический спад, это может заметно ударить по самим банкам в первую очередь», - заявил эксперт.
Ранее сообщалось, что программу льготной ипотеки могут продлить до конца 2021 года. Льготная ипотека на новостройки со ставкой до 6,5% годовых начала действовать в апреле 2020 года. Предполагалось, что она завершится 1 ноября, однако позже программу продлили до июля 2021 года. Как отмечала глава ЦБ Эльвира Набиуллина, важно вовремя свернуть программу, не допустив «пузыря» на ипотечном рынке из-за высокого спроса и роста цен на жилье.
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