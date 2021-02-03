Цены не остановить? Льготная ипотека станет невыгодной для россиян

Банк России выступает за постепенное сворачивание ипотеки под 6,5%, заявила глава департамента финансовой стабильности регулятора Елизавета Данилова. Она указала, что из-за льготной ипотеки и недостаточного предложения жилья цены за последний год выросли довольно сильно. Кроме того, льготная ипотека теряет свой социально направленный характер, считают в ЦБ: в крупных городах обеспеченные граждане используют недвижимость как один из каналов вложения сбережений.

Управляющий директор рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) Михаил Доронкин в эфире НСН заявил, что продление программы льготной ипотеки в крупных городах будет выгодно не заёмщикам, а застройщикам.

«Льготная ипотечная программа уже привела к существенному росту цен не только первичном, но и на вторичном рынке жилья. И для тех заемщиков, кто брал, в том числе, и льготную ипотеку не в первые месяцы, а к концу года, практически вся выгода от снизившейся ставки была нивелирована возросшими ценами. Цены продолжают расти, потому что предложения на рынке жилья существенно ниже того спроса, который мы сейчас наблюдаем. Сохранение программы эту тенденцию будет только усиливать. Наверное, наиболее сложная такая ситуация наблюдается в Москве и области и в городах-миллионниках. Продление в крупных городах чревато тем, что застройщики и будут основными бенефициарами этой программы. Они уже в прошлом году заметно улучшили свое финансовое положение, фактически за счет роста цен, которые продолжат расти», - отметил он.