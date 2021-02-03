Центробанк заявил о необходимости сворачивания льготной ипотеки

Центробанк России высказался за постепенное сворачивание льготных ипотечных кредитов, которые в настоящее время российские банки выдают под 6,5 процентов, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу департамента финансовой стабильности регулятора Елизавету Данилову.

По ее словам, в противном случае программа приведет к избыточным рискам. Жилье в России в последнее время быстро дорожало. Как считает Данилова, отчасти это случилось из-за роста ипотеки и недостаточного предложения жилья.