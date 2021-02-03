Центробанк заявил о необходимости сворачивания льготной ипотеки

Центробанк России высказался за постепенное сворачивание льготных ипотечных кредитов, которые в настоящее время российские банки выдают под 6,5 процентов, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу департамента финансовой стабильности регулятора Елизавету Данилову.

По ее словам, в противном случае программа приведет к избыточным рискам. Жилье в России в последнее время быстро дорожало. Как считает Данилова, отчасти это случилось из-за роста ипотеки и недостаточного предложения жилья.

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Льготное ипотечное кредитование теряет свой социально направленный характер, так как наблюдается большой инвестиционный спрос на жилье, особенно в крупных городах, отметила эксперт.

Как сообщалось, программу льготной ипотеки могут продлить до конца 2021 года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники.

Льготная ипотека на новостройки со ставкой до 6,5% годовых начала действовать в апреле 2020 года. Предполагалось, что она завершится 1 ноября, однако позже программу продлили до июля текущего года.

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ФОТО: pixabay.com
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