СМИ: Программу льготной ипотеки продлят до конца года
Программу льготной ипотеки могут продлить до конца 2021 года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники.
Льготная ипотека на новостройки со ставкой до 6,5% годовых начала действовать в апреле 2020 года. Предполагалось, что она завершится 1 ноября, однако позже программу продлили до июля текущего года, сообщает Ura.ru. Как отмечала глава Центробанка Эльвира Набиуллина, важно вовремя свернуть программу, не допустив «пузыря» на ипотечном рынке из-за высокого спроса и роста цен на жильё.
Отмечается, что правительство и Центробанк достигли компромисса по данному вопросу в ходе совещания президента РФ Владимира Путина.
Глава государства поддержал обеспокоенность ЦБ ростом цен на недвижимость в некоторых регионах, отметив, что программа льготной ипотеки оказала поддержку строительной отрасли.
По данным собеседника «Интерфакса», ЦБ согласился на продление программы, но с условием её изменения для оказания социальной поддержки и нивелирования негативного эффекта от роста цен. Центробанк считает возможными точечные программы поддержки льготной ипотеки после 2021 года.
По информации другого источника агентства, льготную ипотеку могут продлить не для всех регионов, в июле завершив программу там, где наблюдается наибольший рост цен на жильё. Отмечается, что окончательное решение пока не принято.
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