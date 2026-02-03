По его словам, дома среднего класса в Московской области начинаются от 30 миллионов рублей, стоимость элитных домов стартует от 70 миллионов рублей.



«За 70 миллионов рублей можно приобрести элитный дом в районе ЦКАДа. На западном направлении от Москвы будет сложно найти за такую цену дом. Чем ближе к Москве, тем, конечно, дороже. За 50 миллионов рублей будет уже не элитный дом, а высокобюджетный средний класс. Обычно все стремятся купить дом на южном направлении от столицы. Юго-запад тоже рассматривают. Дома среднего класса начинаются от 30 миллионов рублей. Все торгуются. Чем выше цена дома, тем больше скидка. Если дом стоит 30 миллионов, то скидка может быть в размере одного-двух миллионов, а если дом стоит 100 миллионов, то и скидка здесь будет 10-15 миллионов рублей. Иногда размер скидки равен стоимости хорошей трехкомнатной квартиры», — добавил эксперт.

Ранее Бендриков рассказал НСН, что цены на старые дома в Подмосковье стартуют от 600 тысяч рублей, надо оценивать выгоду каждого объекта в отдельности, все зависит от того, сколько туда предстоит вкладываться для восстановления.

