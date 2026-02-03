Россиянам назвали минимальную стоимость дома в Подмосковье

Дома среднего класса в Московской области начинаются от 30 миллионов рублей, стоимость элитных домов стартует от 70 миллионов рублей, сказал НСН Олег Бендриков.

При приобретении дома в Подмосковье покупатели отдают предпочтение южному или юго-западному направлению, сказал НСН риелтор Олег Бендриков, добавив, что на западном направлении найти дом за 70 миллионов рублей будет сложно.

На рынке высокобюджетной загородной недвижимости Подмосковья наметились признаки затоваривания. За год объем первичного предложения здесь вырос более чем в полтора раза, а вторичного — на 22%, пишет «Коммерсант». Бендриков отметил, что на сегодняшний день элитные дома в Подмосковье стоят от 70 миллионов рублей.

«Если реально оценивать рыночную ситуацию, то хороший элитный дом в Московской области можно купить от 70 миллионов рублей. Верней платки особо нет, до миллиарда рублей доходит. За 70 миллионов рублей будет коттедж площадью 300-350 квадратных метров, обязательно будет теплый гараж. Это полностью укомплектованный дом из камня или кирпича, доступный к проживанию. Все коммуникации, естественно, тоже есть. Вся техника, вся мебель также есть. Плюс ландшафтный дизайн», — сказал собеседник НСН.
«За 70 миллионов рублей можно приобрести элитный дом в районе ЦКАДа. На западном направлении от Москвы будет сложно найти за такую цену дом. Чем ближе к Москве, тем, конечно, дороже. За 50 миллионов рублей будет уже не элитный дом, а высокобюджетный средний класс. Обычно все стремятся купить дом на южном направлении от столицы. Юго-запад тоже рассматривают. Дома среднего класса начинаются от 30 миллионов рублей. Все торгуются. Чем выше цена дома, тем больше скидка. Если дом стоит 30 миллионов, то скидка может быть в размере одного-двух миллионов, а если дом стоит 100 миллионов, то и скидка здесь будет 10-15 миллионов рублей. Иногда размер скидки равен стоимости хорошей трехкомнатной квартиры», — добавил эксперт.

Ранее Бендриков рассказал НСН, что цены на старые дома в Подмосковье стартуют от 600 тысяч рублей, надо оценивать выгоду каждого объекта в отдельности, все зависит от того, сколько туда предстоит вкладываться для восстановления.

