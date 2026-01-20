«Готов лопнуть»: Застройщиков предупредили о «мыльном пузыре» на рынке жилья
В любой момент ситуация для девелоперов может ухудшиться, заявил НСН Константин Апрелев.
Застройщики страдают от закредитованности и низкого спроса на жилье, но ситуация может стать еще хуже, заявил НСН основатель «Российской гильдии риелторов» Константин Апрелев.
Просрочка по кредитам застройщиков в 2025-го выросла на 27% и к концу года достигла порядка 280 млрд рублей. При этом ее доля превысила 5%, следует из данных ЦБ. Некоторые эксперты ожидают волну банкротств, их мнение приводят «Известия». Апрелев подчеркнул, что 2026-й станет трудным сразу по ряду причин.
«Год непростой для отрасли — помимо просрочки очень сильно растет доля непроданных квартир в тех домах, которые имеют высокую степень готовности. Еще один момент связан с тем, что правительством сперва были отменены штрафы за просрочку ввода в эксплуатацию жилья, но с 1 января они снова действуют. Появятся новые расходы в связи с просрочкой и возникающими претензиями со стороны дольщиков. Единственное — система имеет отложенную историю примерно на год по срокам окончательной реализации судебных решений. Поэтому в 2026-м штрафы не будут оказывать давление на застройщиков. Но это не очень большая помощь и поддержка — на рынке сформировался “мыльный пузырь” за счет льготной ипотеки. Он может лопнуть в любой момент и приведет к еще большему ухудшению положения застройщиков», — указал он.
Апрелев добавил, что на данный момент региональные девелоперы даже в более выигрышном положении, чем столичные.
«Региональный принцип не является очевидным с точки зрения проблем у застройщиков. Значительно количество компаний в регионах имеют собственные капиталы — их тема закредитованности не так беспокоит. К тому же, там выше доля продаж за счет того, что чаще выдается льготная ипотека. А вот в Москве и Санкт-Петербурге очень сложная ситуация даже у гигантов. Потому что по факту у них разные модели финансирования, разное качество и разная категория жилья. На эту недвижимость дифференцируется спрос очень по-разному. Я уже не говорю о том, что, в этих городах некоторые застройщики пошли по пути псевдоувеличения категорий и качества жилья — они переводят дома повышенного комфорта в бизнес-класс за счет косметических дополнительных вложений, которые ни на что не влияют в реальности», — отметил он.
Ранее Апрелев назвал НСН необходимую ключевую ставку для восстановления спроса на рынке жилья.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Редкая случайность? В отрасли удивились недоплатам в «Аэрофлоте»
- При задержании ликвидировали жителя Ставрополья, готовившего теракты против военных
- «Готов лопнуть»: Застройщиков предупредили о «мыльном пузыре» на рынке жилья
- Трамп высказал мнение, что НАТО существует благодаря ему
- Без связи, электричества и навигации: Чем опасна рекордная магнитная буря
- Главу подмосковного Звездного городка подозревают в получении крупной взятки
- Трамп: Гренландия имеет первостепенное значение для безопасности США
- Минобороны организовало отбор граждан в Войска беспилотных систем
- Трамп пригрозил пошлинами на вино из-за отказа Макрона войти в «Совет мира»
- Стоимость золота на бирже обновила исторический максимум
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru