Дешевле построить новый: Во сколько обойдется старинный дом в Подмосковье
Олег Бендриков заявил НСН, что чаще всего старыми домами интересуются люди от 30 до 40 лет.
Цены на старые дома в Подмосковье стартуют от 600 тысяч рублей, надо оценивать выгоду каждого объекта в отдельности, все зависит от того, сколько туда предстоит вкладываться для восстановления, заявил НСН риелтор Олег Бендриков.
Покупка и восстановление старинного дома являются инструментом саморегуляции и заземления человека. Об этом в интервью телеканалу Москва 24 рассказал психолог-психотерапевт Дмитрий Евстигнеев. Так он прокомментировал информацию о том, что россияне стали чаще покупать 100-летние деревенские избы. Из-за этого цены на подобную недвижимость начали стремительно расти. Бендриков рассказал, насколько это выгодно.
«Сегодня строительство дома обходится дорого, иногда купить новый дом и дешевле, чем восстанавливать старый, но просто это не всегда хорошее качество. Поэтому надо сравнивать конкретные варианты, иногда старый дом построен качественнее. Цены на старые дома в Подмосковье стартуют от 600 тысяч рублей и выше. Это в отдаленных районах области, на границе с Владимирской областью, например. Есть за миллион, два, за 600 тысяч можно купить совсем старый объект», - рассказал он.
Он рассказал, кто сегодня покупает старинные дома.
«Если говорим об обычном старом доме, который находится в деревне, не представляет из себя никакой культурной ценности, такие дома покупают люди от 30 до 40 лет. Это люди, которые уже имеют жизненный опыт. Они покупают такой дом с целью восстановить. Если говорим про дом, который представляет культурную ценность, например, поместье, этим интересуются люди от 45 лет. Я не могу сказать, что это распространенный тренд, такое бывает, но все-таки это единичные случаи. Зачастую такие дома продаются по завышенной стоимости, потому что там «кто-то когда-то жил», это пытаются преподнести как дополнительную наценку. А по факту владельцу придется вкладываться в дом, которого уже фактически нет», - добавил собеседник НСН.
Ранее основатель Российской гильдии риелторов Константин Апрелев рассказал «Радиоточке НСН», что загородный дом – самый привлекательный вариант жилья для большинства россиян, он способствует повышению демографии.
