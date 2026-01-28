«Сегодня строительство дома обходится дорого, иногда купить новый дом и дешевле, чем восстанавливать старый, но просто это не всегда хорошее качество. Поэтому надо сравнивать конкретные варианты, иногда старый дом построен качественнее. Цены на старые дома в Подмосковье стартуют от 600 тысяч рублей и выше. Это в отдаленных районах области, на границе с Владимирской областью, например. Есть за миллион, два, за 600 тысяч можно купить совсем старый объект», - рассказал он.

Он рассказал, кто сегодня покупает старинные дома.

«Если говорим об обычном старом доме, который находится в деревне, не представляет из себя никакой культурной ценности, такие дома покупают люди от 30 до 40 лет. Это люди, которые уже имеют жизненный опыт. Они покупают такой дом с целью восстановить. Если говорим про дом, который представляет культурную ценность, например, поместье, этим интересуются люди от 45 лет. Я не могу сказать, что это распространенный тренд, такое бывает, но все-таки это единичные случаи. Зачастую такие дома продаются по завышенной стоимости, потому что там «кто-то когда-то жил», это пытаются преподнести как дополнительную наценку. А по факту владельцу придется вкладываться в дом, которого уже фактически нет», - добавил собеседник НСН.

