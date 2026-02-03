Новак: В 2026 году ВВП России увеличится на 1-1,3%

Российская экономика в 2026 году вырастет примерно на 1%. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак.

Зампред правительства поделился прогнозом в ходе выступления в Совете Федерации, пишет RT.

«Мы ожидаем, что валовый внутренний продукт, сохранится рост его, на уровне от 1% до 1,3%, за счет, в первую очередь, внутренних драйверов», - цитирует Новака РИА Новости.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что рост экономики России составил 9,7% за три года.

