Бывший «Театр песни» Аллы Пугачевой завершил реорганизацию

Компания «Театр песни», учредителем которой были певица Алла Пугачева и ее дочь, исполнительница Кристина Орбакайте, прошла реорганизацию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующие документы.

Организация была создана в 2008 году и получила наименование «Театр песни Аллы Пугачевой», пишет RT. Год спустя Пугачева и Орбакайте вышли из состава учредителей, компания сменила название.

Процедура реорганизации была начата в октябре 2025 года, об этом уведомили соответствующие органы. В середине января 2026-го реорганизацию завершили. Вторым участником процедуры стало ООО «Пи Эм Ай Софт», которое занимается деятельностью рекламных агентств. Компания прекратит работу после реорганизации.

Ранее стало известно, что Алла Пугачева может лишиться права на товарный знак для телепрограммы «Рождественские встречи».

