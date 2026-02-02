«Я такую тенденцию в целом не наблюдаю. Это все-таки частные случаи. Например, молодой человек, работающий на удаленке, может задуматься о таком переезде, чтобы не тратиться на аренду в Москве. Но надо понимать, что удаленщиков у нас все-таки не так много. Люди в таких ситуациях склонны возвращаться в места своего рождения, где провели свое детство и юность. Проще обосновываться там, чем ехать в неизвестное место. Почему стали поглядывать на СНТ? Там возможна прописка, стоит подешевле. Но не могу сказать, что сильно дешевле СНТ сегодня стоит. Все зависит еще от дома, в котором ты живешь, а также от местоположения», - отметил он.

Барсуков также указал на минусы загородной жизни, которые отпугивают большинство граждан.

«Переезд в загородную недвижимость сегодня актуален для человека в 35 лет и старше, когда у него уже есть дети. Чтобы молодежь рванула за город, должен быть особенный менталитет у человека. Например, если он не любит тусовки. Москва по сравнению с любым городом Подмосковья дает больше возможностей для досуга, включая культурное развитие, театры, концерты. Молодые люди на удаленке нормально зарабатывают, они не готовы отказываться от досуга. А жизнь в доме не такая простая, нужны руки или дополнительные деньги. Главное отличие квартиры от дома заключается в том, что в квартире все сделали внутри, отопление, электрика, ломаться там нечему. В доме всегда нужно руками что-то чинить или смотреть, все инженерные системы там живут своей жизнью. В квартире есть батареи, труба, из которой вода течет, грубо говоря. За городом же зачастую отопление нецентральное, самих систем много, с каждой надо разбираться. С детьми не всегда удобно за городом, в некоторых коттеджных поселках есть школа или детский сад, но так, конечно, не везде. Есть школьные автобусы, которые возят детей. В некоторые школы можно доехать за десять минут, но везет так далеко не всем. Но кроме школы у нас же есть еще кружки, на них тоже надо ездить», - заключил собеседник НСН.

Цены на старые дома в Подмосковье стартуют от 600 тысяч рублей, надо оценивать выгоду каждого объекта в отдельности, все зависит от того, сколько туда предстоит вкладываться для восстановления, заявил НСН риелтор Олег Бендриков.

