Жизнь в трубу: Россиянам назвали минусы загородной жизни
Переезд в загородную недвижимость сегодня актуален для человека в 35 лет и старше, когда у него уже есть дети, молодежь на это не готова, заявил НСН Константин Барсуков.
Загородная жизнь влияет на доступность досуга для жителей, а также не всегда удобна для семей с детьми из-за отдаленности школ и детских садов, рассказал член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков в разговоре с НСН.
Все больше молодых российских семей выбирают для постоянного проживания дома в деревнях и садовых товариществах, заявил депутат Госдумы Никита Чаплин, передает «Лента.ру». По его словам, эта тенденция связана с распространением удалённой работы, желанием воспитывать детей в более здоровой среде и экономической выгодой. Стоимость участков в СНТ может быть на 20–30% ниже, чем земли под ИЖС в том же районе. Барсуков отметил, что СНТ от ИЖС сегодня отличается несильно.
«Я такую тенденцию в целом не наблюдаю. Это все-таки частные случаи. Например, молодой человек, работающий на удаленке, может задуматься о таком переезде, чтобы не тратиться на аренду в Москве. Но надо понимать, что удаленщиков у нас все-таки не так много. Люди в таких ситуациях склонны возвращаться в места своего рождения, где провели свое детство и юность. Проще обосновываться там, чем ехать в неизвестное место. Почему стали поглядывать на СНТ? Там возможна прописка, стоит подешевле. Но не могу сказать, что сильно дешевле СНТ сегодня стоит. Все зависит еще от дома, в котором ты живешь, а также от местоположения», - отметил он.
Барсуков также указал на минусы загородной жизни, которые отпугивают большинство граждан.
«Переезд в загородную недвижимость сегодня актуален для человека в 35 лет и старше, когда у него уже есть дети. Чтобы молодежь рванула за город, должен быть особенный менталитет у человека. Например, если он не любит тусовки. Москва по сравнению с любым городом Подмосковья дает больше возможностей для досуга, включая культурное развитие, театры, концерты. Молодые люди на удаленке нормально зарабатывают, они не готовы отказываться от досуга. А жизнь в доме не такая простая, нужны руки или дополнительные деньги. Главное отличие квартиры от дома заключается в том, что в квартире все сделали внутри, отопление, электрика, ломаться там нечему. В доме всегда нужно руками что-то чинить или смотреть, все инженерные системы там живут своей жизнью. В квартире есть батареи, труба, из которой вода течет, грубо говоря. За городом же зачастую отопление нецентральное, самих систем много, с каждой надо разбираться. С детьми не всегда удобно за городом, в некоторых коттеджных поселках есть школа или детский сад, но так, конечно, не везде. Есть школьные автобусы, которые возят детей. В некоторые школы можно доехать за десять минут, но везет так далеко не всем. Но кроме школы у нас же есть еще кружки, на них тоже надо ездить», - заключил собеседник НСН.
Цены на старые дома в Подмосковье стартуют от 600 тысяч рублей, надо оценивать выгоду каждого объекта в отдельности, все зависит от того, сколько туда предстоит вкладываться для восстановления, заявил НСН риелтор Олег Бендриков.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ВС России освободили Придорожное в Запорожской области
- В мэрии Орска рассказали о погибших при крушении самолета
- Нужен микроизъян: Билли Новик сравнил обладательницу «Грэмми» Самару Джой с ИИ
- Жизнь в трубу: Россиянам назвали минусы загородной жизни
- СВР предупредила, что Франция готовит неоколониальные перевороты в Африке
- «Мелкая заноза»: Чем слив файлов Эпштейна грозит Трампу, Маску и Гейтсу
- Сурок Филимон из Ленобласти не проснулся в «свой» день впервые за 10 лет
- СМИ: В Орске три человека погибли при крушении учебного самолета
- Россия заблокировала заявку Канады на председательство в АТЭС
- Медведев рассказал, что стрелял из пушки в сторону Финляндии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru