Хабиров: У напавшего на гимназию в Уфе был игрушечный автомат
Подросток, напавший на гимназию в Уфе №16, пронес в учреждение детский игрушечный автомат. Об этом сообщил журналистам глава Башкирии Радий Хабиров.
Ранее стало известно, что девятиклассник атаковал учебное заведение, стрелял из пластикового пневматического автомата в учителя и трех одноклассников, а также взорвал петарду. Подростка задержали. По факту ЧП возбудили уголовное дело о покушении на убийство и халатности, пишет RT.
Как отметил Хабиров, подросток пронес с собой детский автомат, который продается в спортивных и детских магазинах.
«Он стреляет маленькими пластиковыми пулями, это не пневматика. Ущерба он причинить не может... Он пластиковый, металлодетектор на него не срабатывает», - сообщил глава республики.
По словам подростка, игрушечное оружие принадлежало его младшему брату.
