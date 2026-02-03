Хабиров: У напавшего на гимназию в Уфе был игрушечный автомат

Ранее стало известно, что девятиклассник атаковал учебное заведение, стрелял из пластикового пневматического автомата в учителя и трех одноклассников, а также взорвал петарду. Подростка задержали. По факту ЧП возбудили уголовное дело о покушении на убийство и халатности, пишет RT.

Как отметил Хабиров, подросток пронес с собой детский автомат, который продается в спортивных и детских магазинах.

«Он стреляет маленькими пластиковыми пулями, это не пневматика. Ущерба он причинить не может... Он пластиковый, металлодетектор на него не срабатывает», - сообщил глава республики.

По словам подростка, игрушечное оружие принадлежало его младшему брату.

