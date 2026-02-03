В России придумали, как военным обойтись без интернета Starlink
Максим Кондратьев заявил НСН, что из-за того, что Starlink «порезал» скорость для БПЛА при 75–90 км/ч, теперь обеим сторонам придется резко снижать скорость также на автомобилях и безэкипажных катерах.
Starlink не является для ВС РФ основной технологией для управления дронами, однако России потребуется развивать наземные системы связи, к тому же РФ сейчас разрабатывает полный аналог Starlink – «Рассвет». Об этом НСН рассказал основатель учебного центра беспилотной авиации Максим Кондратьев.
Миллиардер и предприниматель Илон Маск заявил, что его Starlink прекратил «несанкционированное использование» терминалов спутникового интернета российскими БПЛА после запроса Украины, пишет WSJ. На Украине ввели верификацию для терминалов, отключив все неверифицированные, а Маск отключил интернет при скорости выше 75–90 км/ч. Напомним, что Starlink официально не работает в России, но используется по обе стороны фронта. Кондратьев рассказал, насколько Россия зависит от связи Starlink.
«Starlink не является для ВС РФ ключевой технологией для управления дронами, которые уничтожают объекты в тылу Украины. Эта система связи - лишь одна из целого комплекса. Беспилотные комплексы камикадзе самолетного типа «Герань» атакуют объекты Украины без Starlink с самого начала СВО, а Starlink применяли последние несколько месяцев для уничтожения небольших целей глубоко в тылу, на которые тратить «Герань» нецелесообразно. Да, действительно, Starlink используется, и здесь придется "закрываться" наземной инфраструктурой, то есть развивать еще больше дополнительные системы связи, потребуется протянуть больше оптоволокна между подразделениями. Это проблематично, но не критично для системы боевого управления ВС РФ», - отметил он.
Также Кондратьев раскрыл, как ограничение интернета Starlink при скорости 75–90 км/ч скажется на боевых возможностях россиян и украинцев.
«Ограничения по скоростям автоматически снимают с боевого дежурства беспилотники самолетного типа, которые летят свыше 75 км/ч, придется резко снижать скорость на автомобилях и на безэкипажных катерах, чтобы система работала», - раскрыл Кондратьев.
При этом собеседник НСН поделился, что Россия сейчас разрабатывает полный аналог Starlink.
«У SpaceX сейчас стоит задача научиться находить терминалы Starlink, которые используют наши военные, и отключать, а в зоне СВО этих терминалов огромное количество у обеих сторон. Автоматически сейчас это сделать невозможно. В данный момент уже пробуют внедрять онлайн подтверждения личности при авторизации новых терминалов: ВСУ или нет. Что касается наших альтернатив, идет разработка системы «Рассвет» – это полный аналог Starlink, но в данный момент есть отставание в количестве спутников на орбите, у Маска их уже 10 тысяч. Поэтому, пока идет разработка и запуск, нужны резервные системы связи. В частности, это система связи и навигации ГЕОКОСМОС. Нам есть, чем ответить», - рассказал он.
Ранее действительный член Российской академии космонавтики имени Циолковского, инженер Александр Железняков заявил НСН, что российская спутниковая группировка «Рассвет» не сможет составить конкуренцию американскому Starlink, так как она рассчитана на охват намного меньшей территории, и для обычного пользователя даже будет дороже.
