Starlink не является для ВС РФ основной технологией для управления дронами, однако России потребуется развивать наземные системы связи, к тому же РФ сейчас разрабатывает полный аналог Starlink – «Рассвет». Об этом НСН рассказал основатель учебного центра беспилотной авиации Максим Кондратьев.

Миллиардер и предприниматель Илон Маск заявил, что его Starlink прекратил «несанкционированное использование» терминалов спутникового интернета российскими БПЛА после запроса Украины, пишет WSJ. На Украине ввели верификацию для терминалов, отключив все неверифицированные, а Маск отключил интернет при скорости выше 75–90 км/ч. Напомним, что Starlink официально не работает в России, но используется по обе стороны фронта. Кондратьев рассказал, насколько Россия зависит от связи Starlink.

«Starlink не является для ВС РФ ключевой технологией для управления дронами, которые уничтожают объекты в тылу Украины. Эта система связи - лишь одна из целого комплекса. Беспилотные комплексы камикадзе самолетного типа «Герань» атакуют объекты Украины без Starlink с самого начала СВО, а Starlink применяли последние несколько месяцев для уничтожения небольших целей глубоко в тылу, на которые тратить «Герань» нецелесообразно. Да, действительно, Starlink используется, и здесь придется "закрываться" наземной инфраструктурой, то есть развивать еще больше дополнительные системы связи, потребуется протянуть больше оптоволокна между подразделениями. Это проблематично, но не критично для системы боевого управления ВС РФ», - отметил он.