«Еще года два-три назад началась тенденция, когда главным драйвером подписок стали оригинальные российские сериалы, которые сервисы снимают сами для себя. Эту тенденцию можно проследить с момента выхода сериала «Слово пацана». Подобные громкие российские релизы стали событием всероссийского масштаба. Очень многие смотрели запоем. С тех пор жанровое разнообразие сильно расцвело. Есть классические жанры сериалов – детективы, например, комедии, люди к ним привыкли. Сервисы сейчас умудряются удивлять смешением этих жанров, предлагают мистические, сказочные истории с комедийными вставками. Все это у нас на глазах развивается», - рассказал он.

При этом Бырдин признал, что сериал с большим бюджетом пока окупить невозможно.

«Вряд ли в ближайшее время стоит ожидать от российских сервисов сериалов с бюджетом уровня «Игры престолов». Это слишком дорого, наш российский рынок пока такого рода сюжеты не потянет. Окупить такой сериал в цифровом формате просто невозможно. Но в целом все мы видим развитие, а цифры это фиксируют», - добавил он.

Ранее генеральный продюсер Okko Гавриил Гордеев в рамках «Российской креативной недели» заявил, что любой художественный контент должен нести социальную функцию. По его словам, зритель сегодня не хочет тратить время зря, потому даже просмотр комедии должен нести пользу, напоминает «Радиоточка НСН».

