Риелтор раскрыл причины обвала спроса на дома в Подмосковье
Люди сейчас не думают о покупке загородных домов, их больше интересует приобретение квартиры или хранение денег в банке, сказал НСН Олег Бендриков.
Сегодня рынок загородной недвижимости находится в состоянии стагнации, однако цены на дома не падают, сказал НСН риелтор Олег Бендриков.
На рынке высокобюджетной загородной недвижимости Подмосковья наметились признаки затоваривания. За год объем первичного предложения здесь вырос более чем в полтора раза, а вторичного — на 22%, пишет «Коммерсант». Бендриков отметил, что люди сейчас не готовы покупать загородные дома.
«Очень плохо продается, очень маленький покупательский спрос. Не только элитная загородная недвижимость сейчас находится в состоянии стагнации. Предложения растут, а срок реализации объектов очень высокий. Это связано с тем, что сейчас большинство людей смотрят не в сторону покупки загородного дома, а в сторону сохранения денег на банковском счете или приобретения квартиры. Раньше загородную недвижимость, в том числе и элитную, покупали даже с использованием ипотечных средств. Сейчас этого нет, потому что ипотека дорогая», — сказал собеседник НСН.
По его словам, при покупке загородного дома стоит торговаться на месте.
«В основном загородную недвижимость продают сейчас для того, чтобы уехать. Если кто-то живет за границей, а у них осталась загородная недвижимость тут, то они пытаются ее реализовать. Либо же люди продают дома, чтобы купить там две-четыре квартиры. Покупателей нет, недвижимость висит, цены сбрасывать никто не хочет. Однако, когда появляется реальный покупатель, то он уже может торговаться на месте. Тогда продавец уже более лояльный, не стоит на своей цене», — добавил эксперт.
Ранее Бендриков рассказал НСН, что цены на старые дома в Подмосковье стартуют от 600 тысяч рублей, надо оценивать выгоду каждого объекта в отдельности, все зависит от того, сколько туда предстоит вкладываться для восстановления.
