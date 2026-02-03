По его словам, при покупке загородного дома стоит торговаться на месте.

«В основном загородную недвижимость продают сейчас для того, чтобы уехать. Если кто-то живет за границей, а у них осталась загородная недвижимость тут, то они пытаются ее реализовать. Либо же люди продают дома, чтобы купить там две-четыре квартиры. Покупателей нет, недвижимость висит, цены сбрасывать никто не хочет. Однако, когда появляется реальный покупатель, то он уже может торговаться на месте. Тогда продавец уже более лояльный, не стоит на своей цене», — добавил эксперт.

Ранее Бендриков рассказал НСН, что цены на старые дома в Подмосковье стартуют от 600 тысяч рублей, надо оценивать выгоду каждого объекта в отдельности, все зависит от того, сколько туда предстоит вкладываться для восстановления.

