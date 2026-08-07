Он раскритиковал идею возложить на риелторов полную ответственность за юридическую чистоту сделки.



«В связи с этим также возникает вопрос: предлагается ввести какой‑то другой, особый механизм ответственности только для риелторов? Почему недостаточно стандартного механизма ответственности исполнителя за качество оказанной услуги? Полная ответственность риелтора за юридическую чистоту сделки — это риторический вопрос. Доступ к ЕГРН и другим базам данных законодательно ограничен в целях защиты персональных данных. Риелторы могут проводить проверки только по ограниченным сведениям, находящимся в открытом доступе, и информации, предоставленной самими продавцами и покупателями. Это не исчерпывающие сведения, и нельзя исключить все риски на основе таких неполных данных. Кроме того, причиной оспаривания сделки и признания её недействительной могут стать ошибки и намеренные действия самих сторон до или после сделки, на которые риелтор не может ни повлиять, ни предвидеть. Трудно согласиться, что в такой ситуации риелтор должен нести полную безусловную ответственность за законность и действительность сделки независимо от причины её оспаривания», — добавил Зырянов.

Ранее эксперт по недвижимости Наталья Перескокова сказала НСН, что сегодня суды стали чаще смотреть не только на факт заключения сделки купли-продажи квартиры, но и на добросовестность покупателя. Чтобы не лишиться недвижимости, приобретатель жилья должен проявить разумную осмотрительность — нотариально заверить сделку, зафиксировать заключение договора на видео, использовать безналичные расчеты и так далее, а при необходимости предложить продавцу пройти добровольное психиатрическое освидетельствование.

