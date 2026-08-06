Россияне зафиксировали сбои в работе Ozon, Сбербанка и других сервисов

Россияне пожаловались на сбои в работе Wildberries, Ozon, Сбербанка и других сервисов. Об этом сообщает «Сбой.рф».

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Уточняется, что также жалобы поступали на работу «Иви», «Кинопоиска», «Ростелекома», «Авито», РЖД, МТС, ВТБ, Газпромбанка и «Мегафона».

Сбои также были зафиксированы порталом Downdetector. По данным сервиса, лидером по количеству жалоб стали Ozon, «Ростелеком», Roblox, «Яндекс» и Т-Банк.

Ранее сайты и веб-приложения ряда крупнейших российских финансовых организаций перестали открываться в иностранных браузерах из-за массового отзыва зарубежных SSL-сертификатов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / NEWS.ru / Алексей Белкин
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