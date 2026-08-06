Суд в Швеции одобрил передачу сухогруза Caffa Украине

Судно, шедшее под гвинейским флагом, было задержано 6 марта. Окружной суд шведского Истада постановил передать сухогруз Украине, после чего владеющая кораблём компания Caffa Shipping Ltd обратилась в апелляционный суд с просьбой о пересмотре решения.

«Верховный суд ... не нашёл оснований для предоставления разрешения на обжалование», - говорится в сообщении.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков заяваил, что захват французскими ВМС танкера Deliver, предположительно, шедшего из России, является откровенным пиратством, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

