Зюганов поддержал введение смертной казни для исполнителей терактов
Только жестокие кровавые законы военного времени сегодня помогут бороться с мародерами, сказал НСН Геннадий Зюганов.
Смертную казнь в качестве крайней меры стоило бы вернуть еще в начале спецоперации, поскольку в текущих реалиях бороться с терроризмом внутри страны можно только жестоко и жестко, заявил в беседе с НСН лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
Журналист Владимир Соловьев предложил вернуть смертную казнь и казнить тех, кто взорвал блогера Владлена Татарского в апреле 2023 года. Как заметил телеведущий в эфире радио «Вести FM», подобный подход был бы полезен в профилактических целях. Зюганов поддержал эту точку зрения.
«Я абсолютно мирный и не кровожадный человек. Но мы давно высказались, что в условиях войны действуют военные законы. Все военные законы написаны кровью. Мы из тысячи лет своей истории 700 с лишним вынуждены провести были с оружием в руках, защищая право жить на этой территории, дружить с теми, с кем считаем нужным, обеспечивая свой суверенитет. Смертная казнь – крайняя мера, но в условиях войны преступления терроризма не просто кровавые. Они разрушают практически все», - сказал он.
Как добавил собеседник НСН, смертную казнь в качестве крайней меры следовало бы вернуть уже давно.
«В Киеве утвердился террористический режим, он поддерживается НАТО, против русского мира ведут войну. Они делают это, чтобы уничтожить. Никогда не думал, что на это пойдет Европа, которая развязала две мировые войны. Вопрос стоит жестко, в этом случае нужно защищаться. Военный закон еще более жесткий. Паникеры и мародеры расстреливались на месте. Жестоко и жестко, но в противном случае нельзя остановить – разбегутся. Владимир Рудольфович не новичок в этом. Да, мера крайняя, ее можно откладывать, чтобы не было ошибок. Но она должна была быть введена давно, с началом спецоперации. Очевидно, если ты покушаешься на жизнь многих, то не имеешь права жить на этом свете», - подчеркнул Зюганов.
Ранее за возвращение смертной казни также выступил бывший генеральный прокурор России Юрий Скуратов. В эфире на радио «Комсомольская правда» он уточнил, что меру наказания следовало бы вводить по отдельным делам, связанным с терроризмом. По словам Скуратова, этот вопрос давно волнует и правоприменителей, и теоретиков уголовного права, и криминологов, передает «Радиоточка НСН».
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