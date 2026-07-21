«Уже более 20 лет эти процессы происходят, начинались они с Петербурга, когда большие коммунальные квартиры преобразовывались в гостиницы. Законность надо оценивать в каждой ситуации отдельно, потому что провести коммуникации и превратить жилую в зону в мокрую зону можно не всегда. Тут много рисков, привлекательность таких помещений условная. Пять лет назад у нас был тренд на покупку студий, сейчас покупка маленьких квартир менее популярна. Даже если сейчас есть спрос на такие помещения, не факт, что через пять лет их можно будет в принципе продать. Получается, что здесь не только технические риски и нарушение закона в случае ошибок, но и экономические риски. Это может быть жилая комната по статусу или апартаменты. Если это статус жилья, и вся планировка узаконена, здесь риски минимальны. А если вы покупаете долю в каком-то непонятном объекте, это колоссальные риски. В любом случае нужна консультация с юристом», - предупредил он.

Ранее юрист по недвижимости Денис Бутовичев рассказал НСН, что сдача дома у крупных застройщиков задерживается в среднем на полгода. Он дал советы, как не нарваться на значительный срыв срока, выбирая новостройку.

