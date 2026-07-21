Рисков больше: Россиян предостерегли от покупки «дробленых» квартир
Константин Апрелев заявил НСН, что сегодня тренд на маленькие квартиры уходит, их потом сложно будет продать.
При покупке переделанных квартир существуют не только технические риски и нарушение закона в случае ошибок в планировке, но и экономические риски, заявил НСН основатель Российской гильдии риелторов Константин Апрелев.
В Москве набирает обороты флиппинг, когда большую квартиру делят на несколько маленьких и продают. Цена квадрата в одной большой квартире всегда ниже, чем в двух-трёх поменьше, которые из неё получаются, объяснил «Москве 24» инвестор в жилую недвижимость Антон Кремниев. Апрелев отметил, что это вложение вызывает вопросы, даже если выгодно по цене.
«Уже более 20 лет эти процессы происходят, начинались они с Петербурга, когда большие коммунальные квартиры преобразовывались в гостиницы. Законность надо оценивать в каждой ситуации отдельно, потому что провести коммуникации и превратить жилую в зону в мокрую зону можно не всегда. Тут много рисков, привлекательность таких помещений условная. Пять лет назад у нас был тренд на покупку студий, сейчас покупка маленьких квартир менее популярна. Даже если сейчас есть спрос на такие помещения, не факт, что через пять лет их можно будет в принципе продать. Получается, что здесь не только технические риски и нарушение закона в случае ошибок, но и экономические риски. Это может быть жилая комната по статусу или апартаменты. Если это статус жилья, и вся планировка узаконена, здесь риски минимальны. А если вы покупаете долю в каком-то непонятном объекте, это колоссальные риски. В любом случае нужна консультация с юристом», - предупредил он.
Ранее юрист по недвижимости Денис Бутовичев рассказал НСН, что сдача дома у крупных застройщиков задерживается в среднем на полгода. Он дал советы, как не нарваться на значительный срыв срока, выбирая новостройку.
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