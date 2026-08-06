В «ЛизаАлерт» заявили, что с января по июль в России потерялись больше 7000 детей
Во время каникул количество пропавших детей выросло из-за того, что ребята остаются без присмотра взрослых, сказала НСН Нина Маньковская.
За семь месяцев 2026 года пропали больше 7000 детей, 80 из них спасти не удалось, причем больше всего работы у поисковых отрядов во время каникул. Об этом в пресс-центре НСН рассказала инструктор по безопасности поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Нина Маньковская.
«За семь месяцев этого года в отряд «ЛизаАлерт» уже поступило 7144 заявки на несовершеннолетних детей. Из них найдены живыми 6373 ребенка, 80 детей найдены погибшими, поиск 85 детей продолжается. Нет какого-то региона, где чаще всего пропадают дети. Самая большая статистика у нас — это московский регион и Ленинградская область, потому что это самые густонаселенные регионы. Дети пропадают вне зависимости от благосостояния семьи, от региона проживания, от того, в сельской местности они проживают или в городе. Сейчас увеличивается количество пропаж в природной среде, в городах количество пропаж тоже растет, потому что дети чаще остаются без присмотра взрослых. Сейчас мы есть в 66 российских регионах, в прошлом году мы появились в Хабаровском крае и на Камчатке. В отряде сейчас около 40 тысяч добровольцев — это обычные люди, которые приняли решение в свое свободное время помогать в поиске пропавших людей», — отметила она.
Ранее в Подмосковье на поиски трех пропавших под Звенигородом подростков вышли более 150 человек.
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