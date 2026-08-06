В 2027 году в Москве планируется внедрение аттестации водителей такси с помощью ИИ. Об этом сообщил замглавы столичного Дептранса Владимир Макаров. Он подчеркнул, что главная задача данной системы заключается в том, чтобы не допускать подлога и махинаций при сдаче. По словам Грэка, сегодня в отрасли это распространенная проблема.

«Сейчас у нас тест для таксистов — это чистая профанация. И в плане простоты вопросов, которые не ведут к какому-либо показателю знаний, и то, что люди, не владеющие языком, на котором эти тесты написаны, сдают их с помощью посторонних. Не видится пока какой-то особой защиты пассажиров рынка перевозок от недобросовестных водителей с помощью этой системы. Есть и обходные маневры, и несерьезный ценз тестов, и то, что сдают за водителей другие люди и так далее. Но если хотя бы на таком уровне они будут сортироваться для начала, это уже здорово. Поэтому технические новшества надо вводить, и если это будет приводить к улучшению, если дальше доработают тесты все-таки, чтобы было как-то понятно, что человек действительно профпригоден, будет совсем замечательно. Главное, чтобы это не оставалось просто красивыми рассказами, как часто бывает», — поделился мнением собеседник НСН.