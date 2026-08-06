«Чистая профанация»: Как ИИ поможет эффективнее тестировать таксистов
В теории введение ИИ-тестирования водителей такси может принести пользу, главное, чтобы на практике это не привело к проблемам для добросовестных работников, заявил НСН Евгений Грэк.
Онлайн-тестирование для таксистов сейчас не отображает их квалификацию и никак не защищает пассажиров от недобросовестных водителей, поэтому аттестация при помощи искусственного интеллекта может улучшить ситуацию, однако нужно технически доработать систему, чтобы она не создавала проблем добросовестным работникам, поделился с НСН советник главы профсоюза таксистов Евгений Грэк.
В 2027 году в Москве планируется внедрение аттестации водителей такси с помощью ИИ. Об этом сообщил замглавы столичного Дептранса Владимир Макаров. Он подчеркнул, что главная задача данной системы заключается в том, чтобы не допускать подлога и махинаций при сдаче. По словам Грэка, сегодня в отрасли это распространенная проблема.
«Сейчас у нас тест для таксистов — это чистая профанация. И в плане простоты вопросов, которые не ведут к какому-либо показателю знаний, и то, что люди, не владеющие языком, на котором эти тесты написаны, сдают их с помощью посторонних. Не видится пока какой-то особой защиты пассажиров рынка перевозок от недобросовестных водителей с помощью этой системы. Есть и обходные маневры, и несерьезный ценз тестов, и то, что сдают за водителей другие люди и так далее. Но если хотя бы на таком уровне они будут сортироваться для начала, это уже здорово. Поэтому технические новшества надо вводить, и если это будет приводить к улучшению, если дальше доработают тесты все-таки, чтобы было как-то понятно, что человек действительно профпригоден, будет совсем замечательно. Главное, чтобы это не оставалось просто красивыми рассказами, как часто бывает», — поделился мнением собеседник НСН.
Однако предварительно необходимо протестировать систему, так как в свое время у экспериментальных проектов по созданию цифровых паспортов легкового такси в Москве было много технических проблем, добавил Грэк.
«У нас с 2014 года рассказывали, что в Москве будет первый экспериментальный проект, в котором будут заводить цифровой паспорт водителя. И на словах все хорошо, но пока у нас вводилось все это, люди не могли зарегистрироваться. Причем для иностранной рабочей силы были какие-то свои каналы. Я лично проводил эксперимент, я сутки не мог в систему войти по российскому паспорту, без помощи помогаторов в свое время было невозможно попасть. Но сейчас вроде технических проблем стало меньше, что радует», — сообщил он.
Эксперт считает, что тестировать такие системы должна специальная команда, чтобы из-за технических проблем не отпугивать водителей.
«Тут нужен контроль, нужны тесты, возможно, привлекать общественников. Возможно, делать какой-то тестовый парк, и тем водителям, которые тестируют систему, какие-то льготы предоставлять за то, что они участвуют в них. Или целенаправленно сначала нанимать нормальную команду тестировщиков, а не экспериментировать на живых людях, которые неделями пытаются зарегистрироваться, потом говорят: "Да ну вас с вашим такси, до свидания"», — резюмировал он.
Ранее Евгений Грэк в беседе с НСН раскритиковал идею быстрой проверки легальности водителя такси через мессенджер. Он отметил, что контролировать таким образом можно автомобиль, а не того, кто за рулем, поэтому функция не повлияет на безопасность пассажиров должным образом.
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