Адвокат Колоколов рассказал, что грозит театру Кадышевой из-за иска РАО

Он отметил, что именно отсутствие указанных данных за четвертый квартал 2023 года и стало причиной иска к театру «Золотое кольцо» Надежды Кадышевой, с которым Российское авторское общество (РАО) обратилось в суд. Без необходимой информации невозможно корректно распределить вознаграждение между правообладателями.

Юрист указал, что сам по себе иск ещё не означает, что театр Кадышевой признан нарушителем. Однако отсутствие отчётности «серьёзно осложняет позицию ответчика».

«В случае подтверждения претензий театру грозит не только взыскание суммы, но и судебные расходы», - заключил Колоколов.

Ранее в РАО рассказали, что намерены взыскать с театра Кадышевой неустойку из-за неисполнения обязательств по лицензионному соглашению, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

