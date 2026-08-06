В Грузии возбудили дело из-за постов с негативом в адрес туристов из России

Как уточнили в ведомстве, речь идёт о массовой публикации постов о якобы издевательствах над российскими туристами в стране. В частности, в них утвердается, что «граждане Грузии оставляли туристов из РФ одних в лесу или намеренно портили заказанную ими еду в грузинских ресторанах»

Также было отмечено, что подобные посты в соцсетях появились практически одновременно, а опубликовали их аккаунты авторов, которые годами были пустыми, без фото и подписчиков.

«Дело касается целенаправленного разглашения информации, содержащей дискредитирующий контент, направленного против интересов Грузии, с помощью поддельных, так называемых «бот-аккаунтов», — добавили в Службе.

Ранее стало известно, что в Грузии был задержан местный житель, сломавший нос российской туристке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

