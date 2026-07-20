От Пугачевой до Долиной: Как репутация звезд бьет по продаже их недвижимости
В квартире Долиной придется переделывать «цыганский шик», а покупать недвижимость Пугачевой никто не хочет из-за негатива россиян в адрес певицы, сказала в эфире НСН Наталья Перескокова.
Репутация артистов может усложнить продажу принадлежащей им элитной недвижимости или произвести обратный эффект, объяснила в интервью НСН эксперт по недвижимости Наталья Перескокова.
Издание Mash ранее сообщило, что Полина Лурье, купившая «скандальную» квартиру певицы Ларисы Долиной в Хамовниках за 112 млн рублей, якобы продает ее, но уже за 200 млн рублей. Однако адвокат Лурье Светлана Свириденко назвала эту информацию «лживой». Перескокова рассказала, как имя звезды мешает или помогает продать недвижимость.
«Есть понятие "репутация недвижимости", иногда лучше квартира "ноунейма", чем человека с определенной репутацией. Почему, например, Алла Пугачева не может ничего продать из своей недвижимости ни за какие деньги? Потому что она потеряла любовь россиян, отношение у большинства к ней очень негативное и никто не хочет покупать ее недвижимость. В то же время я была свидетельницей продажи дачи Ольги Аросевой. Дача была очень скромная, можно сказать, аутентичная, но каждый покупатель, кто приезжал – люди были просто переполнены любовью к актрисе! В итоге дача была продана за очень хорошие деньги. Как и дача Людмилы Гурченко, которую продавала ее внучка, несмотря на то, что там были некие юридические риски», - отметила эксперт.
По ее словам, при возможной продаже экс-квартиры Долиной там будет необходим ремонт, чтобы избавиться от «цыганского шика».
«В ситуации с Лурье покупатель будет, в первую очередь, смотреть на цену и юридическую чистоту документов. Я думаю, что при желании Полина продаст эту квартиру достаточно быстро, потому что Хамовники – район хороший. Нельзя сказать, что это премиальная или элитная недвижимость, но это уверенный бизнес-класс. Вместе с тем Долина вышла из этой ситуации с большими репутационными потерями. Если покупатель будет рассматривать этот объект недвижимости не как музей Ларисы Александровны, то, безусловно, все в квартире будет снесено и зачищено. Все же видели фото квартиры Долиной, это же просто цыганская роскошь, цыганский шик, полная безвкусица. Поэтому я уверена, что там все будут переделывать», - заключила собеседница НСН.
Ранее стало известно, что певица Лариса Долина ведет переговоры об экранизации ее биографии. Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» высказал мнение, что Долина всеми способами пытается монетизировать внимание к себе людей, находясь «на гребне информационной повестки».
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