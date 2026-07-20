Репутация артистов может усложнить продажу принадлежащей им элитной недвижимости или произвести обратный эффект, объяснила в интервью НСН эксперт по недвижимости Наталья Перескокова.

Издание Mash ранее сообщило, что Полина Лурье, купившая «скандальную» квартиру певицы Ларисы Долиной в Хамовниках за 112 млн рублей, якобы продает ее, но уже за 200 млн рублей. Однако адвокат Лурье Светлана Свириденко назвала эту информацию «лживой». Перескокова рассказала, как имя звезды мешает или помогает продать недвижимость.