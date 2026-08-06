МО РФ: Средства ПВО за сутки сбили 1155 беспилотников

Средства ПВО за сутки сбили 1155 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает RT.

На НПЗ под Ярославлем произошел пожар после атаки БПЛА

По данным военного ведомства, также были уничтожены 20 управляемых авиационных бомб и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS.

В министерстве отметили, что всего с начала специальной военной операции средства ПВО сбили более 199 тысяч украинских БПЛА.

Ранее уголовное дело об атаке беспилотников ВСУ на военные аэродромы России передали для утверждения в Генпрокуратуру, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:СпецоперацияБеспилотникиУкраинаПВОМинобороны РФ

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