МО РФ: Средства ПВО за сутки сбили 1155 беспилотников

По данным военного ведомства, также были уничтожены 20 управляемых авиационных бомб и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS.

В министерстве отметили, что всего с начала специальной военной операции средства ПВО сбили более 199 тысяч украинских БПЛА.

Ранее уголовное дело об атаке беспилотников ВСУ на военные аэродромы России передали для утверждения в Генпрокуратуру, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».