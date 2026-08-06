Во время каникул дети чаще, чем обычно, остаются без присмотра взрослых, поэтому порой правоохранителям приходится разыскивать родителей потерявшихся детей. Об этом в пресс-центре НСН заявил офицер Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Московской области, подполковник полиции Вадим Крылов.

«Во время каникул дети предоставлены сами себе, поскольку родители в основном находятся на работе. Они бесконтрольно могут выйти на улицу и потеряться. Также дети теряются в людных местах, в торговых центрах. Сотрудники Росгвардии после обращений предпринимают все меры по розыску детей. Так, недавно в Мытищах потерялся ребенок в парке, нашли родителей и передали им ребенка. В Воскресенске водитель автобуса обратился к сотрудникам Росгвардии, которые узнали, где проживает ребенок, его также отдали родителям. Хорошо, что эти случаи закончились благополучно», — отметил Крылов.