В Росгвардии объяснили, что делать родителям потерявшихся детей
Статистика потерявшихся детей не зависит от сезонности — заблудиться на улице или в торговом центре ребенок может в любое время года, сказал НСН Вадим Крылов.
Во время каникул дети чаще, чем обычно, остаются без присмотра взрослых, поэтому порой правоохранителям приходится разыскивать родителей потерявшихся детей. Об этом в пресс-центре НСН заявил офицер Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Московской области, подполковник полиции Вадим Крылов.
«Во время каникул дети предоставлены сами себе, поскольку родители в основном находятся на работе. Они бесконтрольно могут выйти на улицу и потеряться. Также дети теряются в людных местах, в торговых центрах. Сотрудники Росгвардии после обращений предпринимают все меры по розыску детей. Так, недавно в Мытищах потерялся ребенок в парке, нашли родителей и передали им ребенка. В Воскресенске водитель автобуса обратился к сотрудникам Росгвардии, которые узнали, где проживает ребенок, его также отдали родителям. Хорошо, что эти случаи закончились благополучно», — отметил Крылов.
Собеседник НСН также рассказал, что делать родителям, если ребенок потерялся в торговом центре.
«Статистика не зависит от сезонности. Люди круглый год бывают в торговых центрах, дети незаметно от родителей могут уйти, посмотреть красивую игрушку или еще зачем-то. Родители начинают паниковать, искать его. В этом случае родителям надо незамедлительно обратиться в службу безопасности, которая может посмотреть все камеры видеонаблюдения и оперативно определить, где находится ребенок», — добавил он.
Ранее уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская заявила, что одни из наиболее частых причин, по которым подростки уходят из дома, — это неблагополучная обстановка в семье, а также непонимание и травля в окружении.
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