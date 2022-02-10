«Пандемийный спрос»: Риелтор объяснил дефицит недвижимости в России

«Мы живет в третьем году изоляционных мероприятий, понятно, что это сильно повлияло на спрос. Соответственно и на вымывание ликвидного предложения. А эконом сегмент всегда самый ликвидный, потому что на него покупательная способность максимально высокая. Но в последнее время спрос был по всем сегментам – не только по элитной недвижимости», - отметил он.

Риелтор также напомнил, что на финансовом рынке в России наблюдается «крайне высокая волатильность».

«Конечно, недвижимость не приносит основного инвестиционного дохода все последние годы, но как средство сбережения – это самый надежный инструмент», - заключил Самойлов.