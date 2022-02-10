«Пандемийный спрос»: Риелтор объяснил дефицит недвижимости в России
Риелтор Олег Самойлов рассказал, что в последние несколько лет высокий спрос на недвижимость наблюдался как в дорогом, так и в среднем сегменте.
Увеличение спроса на недвижимость связано с пандемией, это в свою очередь вызвало ее дефицит. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил вице-президент Российской гильдии риелторов Олег Самойлов.
Ранее представители агентства недвижимости Savills сообщили, что на загородном рынке в Подмосковье в высокобюджетном сегменте возник острый дефицит предложения, связанный с повышенным спросом при отсутствии новых проектов. Самойлов обвинил в этом пандемию.
«Мы живет в третьем году изоляционных мероприятий, понятно, что это сильно повлияло на спрос. Соответственно и на вымывание ликвидного предложения. А эконом сегмент всегда самый ликвидный, потому что на него покупательная способность максимально высокая. Но в последнее время спрос был по всем сегментам – не только по элитной недвижимости», - отметил он.
Риелтор также напомнил, что на финансовом рынке в России наблюдается «крайне высокая волатильность».
«Конечно, недвижимость не приносит основного инвестиционного дохода все последние годы, но как средство сбережения – это самый надежный инструмент», - заключил Самойлов.
Ранее президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявила, что россиянам, которые уже выплачивают ипотеку, не стоит бояться роста платежей, а вот тем, кто готовится взять кредит на жилье, лучше еще раз подумать.
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