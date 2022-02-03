«Схема с долями»: Раскрыт самый популярный способ обмана при сделках с квартирами
При купле-продаже недвижимости надо привлекать профессиональных риелторов и не использовать наличные деньги, посоветовал НСН Константин Апрелев.
Вице-президент российской Гильдии риелторов Константин Апрелев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал о самых популярных в России способах мошенничества с покупкой недвижимости и арендой квартир.
Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев сообщил, что мошенники придумали новую схему обмана. Он рассказал о случае, когда лже-покупатель, пообещав приобрести квартиру по телефону, занял у ее хозяйки 200 тысяч рублей и пропал.
«Эта схема к самой недвижимости отношения не имеет. Просто человек, получая информацию о продавце недвижимости, втирается в доверие на протяжении продолжительного периода общения, и потом получает деньги. С самой сделкой это никак не связано. Это не мошенничество с недвижимостью, а обычная схема мошенничества на доверии. Покупка квартиры - это повод для общения по телефону. Если профессионал сопровождает сделку, он точно никогда никому никаких денег ни за что не даст без понятных историй», - сказал Апрелев.
По его словам, в России практикуются десятки видов мошенничества с недвижимостью, а самым популярным из них является «схема с долями».
«Существует 10-20 видов мошенничества, электронное мошенничество, много схем. Самая распространенная, от которой все сейчас страдают, это "схема с долями", когда люди в долях имеют право собственности на квартиру и, не договорившись о цене выкупа этой недвижимости из-за того, что семья разошлась или из-за разногласий между наследниками, продают свою долю мошенникам. В итоге через эту долю мошенники покупают в этой квартире оставшуюся долю, создавая неблагоприятные условия для проживания всем остальным членам семьи. От этой схемы люди, к сожалению, законодательно никак не защищены на сегодняшний день», - посетовал вице-президент Гильдии риелторов.
Он также указал на самую распространенную схему обмана при аренде квартир.
«Самая простая схема мошенничества, связанная с арендой жилья, - это когда нескольким арендаторам сдает жилье лицо, не обладающее правами на недвижимость или подделавшее их», - предупредил Апрелев.
Он призвал иметь дело только с профессиональными риэлторами и отказаться от расчетов наличными.
«Лучше вообще не иметь дела с непрофессионалами на рынке недвижимости – это первое, что надо сделать. Второе – никогда никаких денег не передавайте наличными, а в схемах купли-продажи прибегайте к расчету через аккредитивные счета в банках», - посоветовал эксперт.
Самыми уязвимыми категориями населения Апрелев назвал одиноких людей и алкоголиков.
«Самая распространенная история – это, когда люди не имеют родственников, им не с кем посоветоваться, они одинокие, либо находятся в алкогольной зависимости. Мошенники вычисляют таких людей через паспортные столы, втираются в доверие и завладевают этой недвижимостью. Это самые незащищенные люди», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее сообщалось, что вдова и дочь умершего в 2017 году актера Алексея Баталова из-за мошенничества лишились недвижимости и крупной денежной суммы. К делу подключился глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. В декабре 2021 расследование было завершено. Обвиняемыми по делу семьи Баталова проходят актриса Наталья Дрожжина, ее муж, а также нотариус.
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