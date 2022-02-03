«Схема с долями»: Раскрыт самый популярный способ обмана при сделках с квартирами

Вице-президент российской Гильдии риелторов Константин Апрелев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал о самых популярных в России способах мошенничества с покупкой недвижимости и арендой квартир.

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев сообщил, что мошенники придумали новую схему обмана. Он рассказал о случае, когда лже-покупатель, пообещав приобрести квартиру по телефону, занял у ее хозяйки 200 тысяч рублей и пропал.