Силуанов: Готовится модификация, а не сворачивание льготной ипотеки
Министр финансов Антон Силуанов заявил, что правительство не рассматривает сворачивание программы льготной ипотеки под 7% годовых. Об этом сообщило издание «Интерфакс».
При этом министр отметил, что программу необходимо модифицировать. Он мотивировал это тем, что решение о введении льготной ипотеки принималось в условиях антикризисного реагирования. Силуанов подчеркнул, что руководство страны изучает различные сценарии модификации льготного ипотечного кредитования.
Так, привел пример чиновник, власти обсуждают стимулирование программы в регионах, нуждающихся в ипотечном строительстве на государственном уровне. Силуанов отметил, что в мегаполисах такая отрасль может развиваться и без льготных программ. Также, подчеркнул министр финансов, в России могут быть скорректированы условия получения льготной ипотеки.
Ранее кабинет министров принял решение продлить дальневосточную ипотеку до конца 2030 года. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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