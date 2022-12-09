Силуанов: Готовится модификация, а не сворачивание льготной ипотеки

При этом министр отметил, что программу необходимо модифицировать. Он мотивировал это тем, что решение о введении льготной ипотеки принималось в условиях антикризисного реагирования. Силуанов подчеркнул, что руководство страны изучает различные сценарии модификации льготного ипотечного кредитования.

Так, привел пример чиновник, власти обсуждают стимулирование программы в регионах, нуждающихся в ипотечном строительстве на государственном уровне. Силуанов отметил, что в мегаполисах такая отрасль может развиваться и без льготных программ. Также, подчеркнул министр финансов, в России могут быть скорректированы условия получения льготной ипотеки.

Ранее кабинет министров принял решение продлить дальневосточную ипотеку до конца 2030 года. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

