«Перекос спроса»: Риелтор назвал выгоду застройщиков от льготной ипотеки
Из-за льготной ипотеки на рынке парадоксальная ситуация: квартира в ипотеку в новостройке с большими рисками стоит дешевле, чем готовое жилье на вторичке, отметил в эфире НСН Константин Барсуков.
Для того, чтобы сделать льготную ипотеку более привлекательной и снизить ставку, застройщики начали субсидировать ставки и выплачивать порядка 20-25% банкам от стоимости кредита, это создало искусственный перекос спроса, люди стали покупать новостройки, невзирая на цену и ситуацию на вторичном рынке, рассказал член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков в разговоре с НСН.
Накануне замдиректора департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Руслан Булатов заявил, что Банк России выступает за постепенное сворачивание льготной программы ипотечного кредитования. По его словам, строительная отрасль «подсела как на иглу на льготную ипотеку». Константин Барсуков отметил, что льготная ипотека уже давно создала предпосылки для «безобразия», которое происходит сегодня.
«Застройщики получают меньше прибыли. Для того, чтобы сделать льготную ипотеку более привлекательной, они начали субсидировать ставки самостоятельно и выплачивать порядка 20-25% банкам от стоимости кредита. Это делается, чтобы сделать ставку еще ниже, например, 0,1%. Учитывая, что по новостройкам первоначальный взнос достаточно маленький, можно смело говорить, что в районе 15% от стоимости квартиры застройщики выплачивают банкам для снижения ставки по льготной ипотеке. Это создает искусственный перекос спроса, когда люди покупают новостройки, невзирая на цену и ситуацию на вторичном рынке. В итоге получается так, что сегодня парадоксальная ситуация: квартира в новостройке с большими рисками по ипотеке дешевле, чем на вторичке готовое жилье, и квартира сама по себе стоит дороже, чем на вторичке», - сказал Барсуков.
По его словам, на сегодняшний день есть все предпосылки для того, чтобы цены на жилье снижались. Однако, указал Барсуков, цены снизились только на вторичное жилье, а на рынке новостроек к этому «даже не подходили».
«Если говорить про 2015, 2016 и 2020 годы, когда программа льготной ипотеки только поднималась, то теоретически ее можно было считать обоснованной. Хотя уже тогда она создала все предпосылки для того безобразия, которое творится сейчас. Это как наркоман: начинает с малых доз, а потом ему становится все мало и нужно все больше. Сегодня есть все предпосылки для того, чтобы цены снижались. Но что мы увидели на вторичке… Цены снизились относительно января где-то на 15%, а на самом деле ближе к 20%. На рынке новостроек к этому даже не подходили. Есть разные оценки, что якобы цены на 16% ниже, чем в начале года… Но это цифры по больнице, которые абсолютно не отражают реальную обстановку», - объяснил собеседник НСН.
Кроме того, член Российской гильдии риелторов рассказал, что россияне, покупающие новостройки в ипотеку, думают не о цене недвижимости, а о размере ежемесячного платежа. В этом, подчеркнул Барсуков, состоит большая ошибка.
«Человек, который купил квартиру в новостройке по договору долевого участия мгновенно, в день подписания договора теряет в цене 20%. Это разница между ценой новостройки и вторички. Люди, покупающие новостройку, думают не ценой недвижимости, а платежом, они считают: Ну да, с меня берет застройщик не 10 млн, а 12 млн, но зато платеж не 70 тысяч, а 35. Сегодня рынок вторичного жилья достиг своего дна по реальным сделкам и цены начнут когда-нибудь расти. Не факт, что они начнут расти через полгода. Допускаю, что цены начнут расти на вторичном рынке через два или три года. Произойдет то, что человек купил квартиру сегодня в новостройке, ориентируясь не на цену, а на платеж. А через два года нужда заставила его продавать квартиру. В итоге он будет продавать ее на 20% дешевле, чем покупал», - резюмировал Барсуков.
Так, программа льготной ипотеки на новостройки должна завершиться 31 декабря 2022 года. Решения о продлении этой программы правительство пока не приняло. В Минфине заявили, что льготную ипотеку на новостройки под 7% годовых не планируется продлевать в 2023 году. Таким образом, министерство не видит необходимости в новых мерах поддержки рынка новостроек.
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