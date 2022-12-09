«Перекос спроса»: Риелтор назвал выгоду застройщиков от льготной ипотеки

«Если говорить про 2015, 2016 и 2020 годы, когда программа льготной ипотеки только поднималась, то теоретически ее можно было считать обоснованной. Хотя уже тогда она создала все предпосылки для того безобразия, которое творится сейчас. Это как наркоман: начинает с малых доз, а потом ему становится все мало и нужно все больше. Сегодня есть все предпосылки для того, чтобы цены снижались. Но что мы увидели на вторичке… Цены снизились относительно января где-то на 15%, а на самом деле ближе к 20%. На рынке новостроек к этому даже не подходили. Есть разные оценки, что якобы цены на 16% ниже, чем в начале года… Но это цифры по больнице, которые абсолютно не отражают реальную обстановку», - объяснил собеседник НСН.

Кроме того, член Российской гильдии риелторов рассказал, что россияне, покупающие новостройки в ипотеку, думают не о цене недвижимости, а о размере ежемесячного платежа. В этом, подчеркнул Барсуков, состоит большая ошибка.

«Человек, который купил квартиру в новостройке по договору долевого участия мгновенно, в день подписания договора теряет в цене 20%. Это разница между ценой новостройки и вторички. Люди, покупающие новостройку, думают не ценой недвижимости, а платежом, они считают: Ну да, с меня берет застройщик не 10 млн, а 12 млн, но зато платеж не 70 тысяч, а 35. Сегодня рынок вторичного жилья достиг своего дна по реальным сделкам и цены начнут когда-нибудь расти. Не факт, что они начнут расти через полгода. Допускаю, что цены начнут расти на вторичном рынке через два или три года. Произойдет то, что человек купил квартиру сегодня в новостройке, ориентируясь не на цену, а на платеж. А через два года нужда заставила его продавать квартиру. В итоге он будет продавать ее на 20% дешевле, чем покупал», - резюмировал Барсуков.

Так, программа льготной ипотеки на новостройки должна завершиться 31 декабря 2022 года. Решения о продлении этой программы правительство пока не приняло. В Минфине заявили, что льготную ипотеку на новостройки под 7% годовых не планируется продлевать в 2023 году. Таким образом, министерство не видит необходимости в новых мерах поддержки рынка новостроек.

