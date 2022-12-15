Путин поручил продлить льготную ипотеку до 1 июля 2024 года

Президент России Владимир Путин заявил, что строительство жилья и улучшение жилищных условий граждан являются одними из безусловных приоритетов, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин поручил продлить льготную ипотеку до 1 июля 2024 года

На заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам он отметил, что особая роль в этих вопросах отводится рынку ипотеки, в то числе программам с госучастием, и поручил продлить действие льготной ипотеки.

«31 декабря действие льготной ипотеки заканчивается. В этой связи считаю необходимым принять следующее решение: мы будем сворачивать механизм льготной ипотеки, но будем делать это плавно. Мы продлим льготную ипотеку до 1 июля 2024 года, при этом ставка будет чуть повыше - увеличится до 8%», - подчеркнул глава государства.

Ранее правительство России продлило действие льготной программы «Дальневосточная ипотека» до 2030 года, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГосподдержкаЛьготыИпотекаВладимир Путин
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