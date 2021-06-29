«Будет коллапс». Обманутыми дольщиками рискуют стать 500 тысяч россиян

«Сейчас риск стать обманутыми дольщиками действительно возрастает. Выросла стоимость строительства: подорожали стройматериалы, металл вырос в цене на 70%, подорожала рабочая сила. Сейчас в стране некому строить – это факт. Вы, наверное, уже слышали байки, что надо привлекать на стройки пенсионеров и заключенных. Гастарбайтеры разъехались из-за того, что подскочил курс рубля - примерно на 25% по сравнению с предыдущим годом. Такой девальвации не было ни в одной стране мира! Китайский юань на этом фоне даже вырос. Это создает турбулентность на рынке труда. Невыгодно гастарбайтерам ехать в Россию. Невыгодно! Они станут на четверть меньше получать. Плюс стоимость жизни подорожала. Зачем им это? Есть другие страны: Турция, Болгария – они сейчас перенаправляются туда», - объяснила специалист.

Ситуация с количеством обманутых дольщиков может стать угрожающей, если российская валюта продолжит падать.

«Если доллар будет болтаться на уровне 80-90-100 рублей, это будет просто коллапс. Все стройки встанут. Обязательства застройщиков сейчас оцениваются в полтора триллиона рублей. Более 500 тысяч дольщиков купили квартиры в новостройках – они станут новой армией обманутых дольщиков. Поэтому устойчивость национальной валюты – вот что сыграет в плюс либо в минус», - отметила Радченко.

Президент Международной академии ипотеки и недвижимости напомнила о постановлении правительства, в связи с которым дольщики не могут получить компенсацию в суде, так как ситуация с пандемией признана форс-мажором.

«На все стройки, которые велись с прошлого года, распространяются отсрочки для застройщиков. В этой ситуации дольщики вынуждены сидеть и ждать на берегу. Соответственно инвестиции в новостройки сейчас достаточно рискованны для граждан, потому что их права не особенно защищены. Но это не потому, что правительство такое ужасное или застройщики. Они тоже по-своему жертвы. Кто знал, что цены вырастут в два раза? Застройщик будет брать кредиты, влезать в долги? Когда стройки только начинались, они не могли предполагать, что будет так. Мы все в одной лодке, и грозить судами и пытаться стимулировать штрафами застройщиков, значит еще больше подталкивать их к тому, чтобы они бросили стройку и отказались от всех обязательств», - заявила эксперт.

Из-за сложившейся ситуации в отрасли сдвинулись сроки строительства, в том числе и в московском регионе, рассказала Радченко.

«Сроки сдвинулись, и в московском регионе тоже. Сейчас у меня много клиентов, которые должны были получить ключи еще зимой. В прошлом году, я напомню, в апреле-мае на стройках было запрещено работать. Сейчас мы стоим на пороге нового локдауна, и стройки опять могут закрыть или сократить количество рабочих. Поэтому сроки могут еще сдвинуться», - предположила президент Международной академии ипотеки и недвижимости.

Она объяснила, почему при покупке новостройки нельзя гарантировать возврат средств.