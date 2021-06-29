«Будет коллапс». Обманутыми дольщиками рискуют стать 500 тысяч россиян
Президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко объяснила, почему сейчас как никогда высок риск «замораживания» строек, и посоветовала покупать «вторичку».
Счетная палата России заявила о риске остановки некоторых строек и увеличения числа обманутых дольщиков. Об этом говорится в отчете ведомства. Президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» подтвердила эту информацию. По ее словам, стройки могут замораживаться, так как застройщики не вписываются в современные реалии из-за пандемии.
«Сейчас риск стать обманутыми дольщиками действительно возрастает. Выросла стоимость строительства: подорожали стройматериалы, металл вырос в цене на 70%, подорожала рабочая сила. Сейчас в стране некому строить – это факт. Вы, наверное, уже слышали байки, что надо привлекать на стройки пенсионеров и заключенных. Гастарбайтеры разъехались из-за того, что подскочил курс рубля - примерно на 25% по сравнению с предыдущим годом. Такой девальвации не было ни в одной стране мира! Китайский юань на этом фоне даже вырос. Это создает турбулентность на рынке труда. Невыгодно гастарбайтерам ехать в Россию. Невыгодно! Они станут на четверть меньше получать. Плюс стоимость жизни подорожала. Зачем им это? Есть другие страны: Турция, Болгария – они сейчас перенаправляются туда», - объяснила специалист.
Ситуация с количеством обманутых дольщиков может стать угрожающей, если российская валюта продолжит падать.
«Если доллар будет болтаться на уровне 80-90-100 рублей, это будет просто коллапс. Все стройки встанут. Обязательства застройщиков сейчас оцениваются в полтора триллиона рублей. Более 500 тысяч дольщиков купили квартиры в новостройках – они станут новой армией обманутых дольщиков. Поэтому устойчивость национальной валюты – вот что сыграет в плюс либо в минус», - отметила Радченко.
Президент Международной академии ипотеки и недвижимости напомнила о постановлении правительства, в связи с которым дольщики не могут получить компенсацию в суде, так как ситуация с пандемией признана форс-мажором.
«На все стройки, которые велись с прошлого года, распространяются отсрочки для застройщиков. В этой ситуации дольщики вынуждены сидеть и ждать на берегу. Соответственно инвестиции в новостройки сейчас достаточно рискованны для граждан, потому что их права не особенно защищены. Но это не потому, что правительство такое ужасное или застройщики. Они тоже по-своему жертвы. Кто знал, что цены вырастут в два раза? Застройщик будет брать кредиты, влезать в долги? Когда стройки только начинались, они не могли предполагать, что будет так. Мы все в одной лодке, и грозить судами и пытаться стимулировать штрафами застройщиков, значит еще больше подталкивать их к тому, чтобы они бросили стройку и отказались от всех обязательств», - заявила эксперт.
Из-за сложившейся ситуации в отрасли сдвинулись сроки строительства, в том числе и в московском регионе, рассказала Радченко.
«Сроки сдвинулись, и в московском регионе тоже. Сейчас у меня много клиентов, которые должны были получить ключи еще зимой. В прошлом году, я напомню, в апреле-мае на стройках было запрещено работать. Сейчас мы стоим на пороге нового локдауна, и стройки опять могут закрыть или сократить количество рабочих. Поэтому сроки могут еще сдвинуться», - предположила президент Международной академии ипотеки и недвижимости.
Она объяснила, почему при покупке новостройки нельзя гарантировать возврат средств.
«Гарантия - это так называемые счета-эскроу. Если стройка заморозится, и по суду застройщик будет признан банкротом, то ему вернут потраченные средства. Но это вопрос судебных тяжб, которые могут продлиться не один год. Только за год потраченные средства «усохли» на 25%. Что останется от этих денег? А квартиру тебе никто не обещает. Если кого-то это утешает, хорошо. Я вкладывать в новостройки не собираюсь и отговариваю всех знакомых. У меня было решение банка по ипотеке на «вторичке» - 6,5 % или 7,5%. Один процент разницы это смешно. И я пользуюсь этой квартирой уже сейчас и не думаю, что будет через три-четыре года. «Вторичка» - это не значит убитая «хрущевка». Часто это практически новый дом, и сразу с документами», - сказала Радченко.
Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин сообщал, что из-за ограничений в связи с пандемией в страну не вернулись 1,5 миллиона покинувших ее строителей-гастарбайтеров.
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