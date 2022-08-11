«Арматура, металлопрокат и древесина»: Какие стройматериалы подешевели больше всех

Снижение цен на стройматериалы окажет существенное влияние на жилищное строительство, сказал НСН эксперт Алексей Васильев.

Арматура, металлопрокат и древесина показывают самое большое снижение цен на рынке стройматериалов. Это окажет серьезное влияние на жилищное строительство и стоимость квартир, заявил технический директор компании «ПроГород» (ВЭБ.РФ) Алексей Васильев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

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Ранее стало известно, что цены на некоторые строительные материалы в России в 2022 году начали снижаться. Подешевели, в частности, арматура, металлические листы и древесина. Однако это снижение пока не соответствует тому, что было в первой половине 2020 года. Васильев говорит, что проблемы остаются с алюминиевыми профилями для фасадов и системами автоматизации.

«Мы видим большое снижение цен на арматуру. На пике средняя цена за тонну составляла 90-100 тысяч рублей, потом она снижалась до 40-42 тысяч рублей, затем поднялась до 53 тысяч и остается на этом уровне. Доля арматуры в строительстве всего здания – 10-12%, поэтому влияние на жилищный рынок будет существенным. Древесина – вспомогательный материал, но мы тоже видим снижение ее стоимости на 20-30%. На столько же подешевели трубы, металлопрокат. Есть позиции, которые пока не дешевеют или дешевеют, но медленно. Не видим снижения цен на инженерное оборудование. Сложно с алюминиевыми профилями для фасадов. Не так много компаний-производителей остались на рынке, потому наблюдаем некоторый рост цен, но будем ждать в будущем снижения тоже на 20-30%», - рассказал Васильев.

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Собеседник «Радиоточки НСН» отметил, что ситуация в строительной отрасли не катастрофическая, но некоторые проблемы наблюдаются, в том числе и из-за санкций.

«Нашлись поставщики, производители, есть неплохие российские аналоги. Поэтому понимаем, чем можем заменить и чем строить. Основные проблемы были с лифтами, но есть мировые производители второго эшелона, готовые нам поставлять оборудование, китайские производители стали для нас понятными. Вентиляционное и холодильное оборудование покупаем тоже у китайских производителей. Не до конца решен вопрос с системами автоматизации, но ситуация не катастрофическая», - резюмировал Васильев.

Ранее генеральный директор компании «Релайт-Недвижимость» Константин Барсуков заявил в эфире НСН, что высокие ипотечные ставки заставили россиян арендовать жилье.

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ФОТО: Пресс-служба Строительного комплекса Москвы
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