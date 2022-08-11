«Арматура, металлопрокат и древесина»: Какие стройматериалы подешевели больше всех

Ранее стало известно, что цены на некоторые строительные материалы в России в 2022 году начали снижаться. Подешевели, в частности, арматура, металлические листы и древесина. Однако это снижение пока не соответствует тому, что было в первой половине 2020 года. Васильев говорит, что проблемы остаются с алюминиевыми профилями для фасадов и системами автоматизации.

«Мы видим большое снижение цен на арматуру. На пике средняя цена за тонну составляла 90-100 тысяч рублей, потом она снижалась до 40-42 тысяч рублей, затем поднялась до 53 тысяч и остается на этом уровне. Доля арматуры в строительстве всего здания – 10-12%, поэтому влияние на жилищный рынок будет существенным. Древесина – вспомогательный материал, но мы тоже видим снижение ее стоимости на 20-30%. На столько же подешевели трубы, металлопрокат. Есть позиции, которые пока не дешевеют или дешевеют, но медленно. Не видим снижения цен на инженерное оборудование. Сложно с алюминиевыми профилями для фасадов. Не так много компаний-производителей остались на рынке, потому наблюдаем некоторый рост цен, но будем ждать в будущем снижения тоже на 20-30%», - рассказал Васильев.