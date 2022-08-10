В Минстрое заявили о снижении цен на ряд стройматериалов

«Допустим, арматура в начале года стоила 57 тысяч – сегодня уже 44 тысячи, если без НДС, лист упал до 72 тысяч. Спецстали, которые применяются в большепролетных конструкциях и мостовых сооружениях, остались на прежнем уровне, дерево имеет тенденцию к снижению», - уточнил он.

Глава Минстроя добавил, что это снижение пока не соответствует тому, которое фиксировалось в первой половине 2020 года.

Ранее финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев заявил, что в настоящее время рынок постепенно стабилизируется, и впервые за два года стоимость стройматериалов снизилась по некоторым направлениям, сообщает RT.