Высокие ипотечные ставки заставили россиян арендовать жилье
Осенью цены на вторичное жилье упадут, и люди начнут уходить с арендного рынка, рассказал НСН аналитик рынка недвижимости Константин Барсуков.
Осенью арендные квартиры могут подорожать на 5-10%, но параллельно с этим упадут цены на вторичное жилье и люди начнут его покупать, заявил генеральный директор компании «Релайт-Недвижимость» Константин Барсуков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее сообщалось, что осенью арендное жилье в России может подорожать на 10–20%. Уже сейчас цены начали восстанавливаться после весеннего падения на 8–10%. Барсуков с такими данными не согласен.
«Я бы поспорил с оценкой в 10-20%, потому что 20%, на мой взгляд, рядом не стояли, а в районе 5-10% может быть. Связано это с тем, что много людей из-за высоких ставок по ипотеке отказываются от покупки жилья в пользу аренду. К концу осени цены на вторичное жилье упадут где-то на 10% и это станет факторам к покупке жилья и ухода людей с рынка аренды», - сказал Барсуков.
Собеседник «Радиоточки НСН» считает, что спрос на арендное жилье сейчас растет, но уже с началом нового учебного года он пойдет вниз.
«Начали возвращаться те, кто после начала специальной военной операции решили уехать, идет поток трудовой миграции. Поэтому спрос начал расти и действительно, возможно, что это предвестник определенного роста цен. С началом учебного года спрос упадет», - резюмировал Барсуков.
Ранее председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин в эфире НСН заявил, что сроки сдачи жилых домов из-за проблем с лифтами, а также другими обстоятельствами, уже сдвигаются на полгода, а в некоторых случаях и больше.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,7 млн+16 325 / сут.
Умерли
383 тыс.+60 / сут.
Выздоровели
18,1 млн+13 092 / сут.
- Экономист посоветовал россиянам отложить покупку недвижимости и авто
- Хакеры из КНДР атаковали предприятия в РФ, США, Японии, Индии
- Подоляк прокомментировал заявления о контрнаступлении на Херсон
- Собянин: К началу учебного года в Москве введут в эксплуатацию 20 школ и детсадов
- В Киеве заявили о сокращении потерь украинской армии
- Роспотребнадзор считает, что возвращать антиковидные ограничения не нужно
- Минобороны РФ отчиталось о ликвидации 335 наёмников на Украине
- Обязательную маркировку электронных сигарет введут в России
- Минобороны РФ сообщило об ударе по складу для HIMARS и M777 на Украине
- Кремль анонсировал «демилитаризацию» завода Bayraktar на Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru