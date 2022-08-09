Высокие ипотечные ставки заставили россиян арендовать жилье

Ранее сообщалось, что осенью арендное жилье в России может подорожать на 10–20%. Уже сейчас цены начали восстанавливаться после весеннего падения на 8–10%. Барсуков с такими данными не согласен.

«Я бы поспорил с оценкой в 10-20%, потому что 20%, на мой взгляд, рядом не стояли, а в районе 5-10% может быть. Связано это с тем, что много людей из-за высоких ставок по ипотеке отказываются от покупки жилья в пользу аренду. К концу осени цены на вторичное жилье упадут где-то на 10% и это станет факторам к покупке жилья и ухода людей с рынка аренды», - сказал Барсуков.