Высокие ипотечные ставки заставили россиян арендовать жилье

Осенью цены на вторичное жилье упадут, и люди начнут уходить с арендного рынка, рассказал НСН аналитик рынка недвижимости Константин Барсуков. 

Осенью арендные квартиры могут подорожать на 5-10%, но параллельно с этим упадут цены на вторичное жилье и люди начнут его покупать, заявил генеральный директор компании «Релайт-Недвижимость» Константин Барсуков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

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Ранее сообщалось, что осенью арендное жилье в России может подорожать на 10–20%. Уже сейчас цены начали восстанавливаться после весеннего падения на 8–10%. Барсуков с такими данными не согласен.

«Я бы поспорил с оценкой в 10-20%, потому что 20%, на мой взгляд, рядом не стояли, а в районе 5-10% может быть. Связано это с тем, что много людей из-за высоких ставок по ипотеке отказываются от покупки жилья в пользу аренду. К концу осени цены на вторичное жилье упадут где-то на 10% и это станет факторам к покупке жилья и ухода людей с рынка аренды», - сказал Барсуков.

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Собеседник «Радиоточки НСН» считает, что спрос на арендное жилье сейчас растет, но уже с началом нового учебного года он пойдет вниз.

«Начали возвращаться те, кто после начала специальной военной операции решили уехать, идет поток трудовой миграции. Поэтому спрос начал расти и действительно, возможно, что это предвестник определенного роста цен. С началом учебного года спрос упадет», - резюмировал Барсуков.

Ранее председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин в эфире НСН заявил, что сроки сдачи жилых домов из-за проблем с лифтами, а также другими обстоятельствами, уже сдвигаются на полгода, а в некоторых случаях и больше.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
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