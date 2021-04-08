Путин поручил ФАС проверить ситуацию с ростом цен на жилье

Президент РФ Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) проанализировать ситуацию на рынке жилищного строительства с точки зрения роста стоимости жилья в стране.

Путин напомнил, что в среднем по стране цены выросли на 12%. Но есть отдельные регионы, где цены выросли сильнее. Так, в Северной Осетии они выросли на 30%, в Орловской области – на 19,7%, в Адыгее – на 19,3%.

Ранее в четверг вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал о том, что правительство подготовило меры для недопущения дальнейшего роста цен на жилье.

Программа льготной ипотеки на новостройки по ставке до 6,5% годовых заработала в середине апреля 2020 года и завершится 1 июля 2021 года. Власти РФ могут оставить ее в тех регионах, где ее реализация не привела к росту цен на жилье.

