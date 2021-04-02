Риелторы призвали свернуть льготную ипотеку в Москве
Член Российской гильдии риелторов рассказал НСН, что запуск программы льготной ипотеки и рост цен на жилье никак не связаны.
Отменить льготную ипотеку в ряде регионов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» призвал член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков. Он пояснил, что программа была направлена на поддержку застройщиков, сейчас ее можно начать сворачивать, а средства перенаправлять на поддержку семей.
«Рыночная ситуация изменилась, в экономике у нас все хорошо, поэтому программу льготной ипотеки, которая была направлена на поддержку застройщиков, можно сворачивать. В каких-то регионах оставлять, в каких-то нет, а высвобождающиеся средства направлять на другие меры поддержки населения», — заявил он, подчеркнув, что запуск программы льготной ипотеки и рост цен на жилье никак не связаны.
«Давайте говорить честно, а не то, что льготная ипотека привела к росту цен. Рост цен произошел не из-за этого. Не надо скрывать экономические проблемы тем, что государство дало льготу. Это опасно, потому что в дальнейшем государство скажет: зачем давать льготу — мы цены поднимем! Как ставки по ипотеке могут влиять на цены? Они могут стимулировать или не стимулировать спрос, а на цены влияет общеэкономическая ситуация. Почему за рубежом ставки по ипотеке были низкие, а цены на недвижимость падали? У нас были периоды, когда ставки были высокие, а цены падали. Давайте тогда заградительные ставки сделаем по 17-18% и тогда цены должны резко упасть что ли, чтобы смогут купить квартиры? Странная логика», — сказал Барсуков, комментируя заявление главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова о том, что программа льготной ипотеки подняла цены на недвижимость по стране.
В ряде регионов России, в том числе в Москве, программу льготной ипотеки нужно сворачивать, заявил эксперт по рынку недвижимости, а высвободившие средства направлять на поддержку семей как таковых, а не застройщиков.
«В тот момент, когда программа льготной ипотеки была введена, она была нужна, чтобы простимулировать спрос и направить его со "вторички" на "первичку". Это было сделано, чтобы не обанкротилась отрасль. Но сейчас, вполне возможно, застройщиков в определенных регионах не нужно поддерживать. Например, в Москве, где нормальный спрос, активность хорошая. Рынок уже хороший, нет экономических проблем, которые были. При этом надо сохранять льготную ипотеку для определенных категорий, например, семейную ипотеку, ипотеку для молодых семей, многодетных», —сказал Барсуков.
Он также отметил необходимость помощи для молодых семей в покупке жилья на вторичном рынке.
«Поддержку можно сместить на "вторичку", в том числе. Все меры, которые у нас сегодня есть, — это все про новостройки. Но семье с ребенком нужна квартира здесь и сейчас. Они не могут ждать, когда жилье построится, когда в нем будет сделан ремонт. Многие семьи вынуждены покупать квартиру во "вторичке", но у них нет никакой поддержки по ипотеке. Купить себе «новостройку» могут те, кому есть, где жить. Это значит, что самые угнетенные категории граждан не могут купить квартиры по льготной ставке», — заключил собеседник НСН.
Управляющий директор рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги» Михаил Доронкин ранее в эфире НСН рассказал, что увеличение числа проблемных кредитов не окажет существенного влияния на популярность ипотеки.
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