Риелторы призвали свернуть льготную ипотеку в Москве

Отменить льготную ипотеку в ряде регионов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» призвал член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков. Он пояснил, что программа была направлена на поддержку застройщиков, сейчас ее можно начать сворачивать, а средства перенаправлять на поддержку семей.

«Рыночная ситуация изменилась, в экономике у нас все хорошо, поэтому программу льготной ипотеки, которая была направлена на поддержку застройщиков, можно сворачивать. В каких-то регионах оставлять, в каких-то нет, а высвобождающиеся средства направлять на другие меры поддержки населения», — заявил он, подчеркнув, что запуск программы льготной ипотеки и рост цен на жилье никак не связаны.

«Давайте говорить честно, а не то, что льготная ипотека привела к росту цен. Рост цен произошел не из-за этого. Не надо скрывать экономические проблемы тем, что государство дало льготу. Это опасно, потому что в дальнейшем государство скажет: зачем давать льготу — мы цены поднимем! Как ставки по ипотеке могут влиять на цены? Они могут стимулировать или не стимулировать спрос, а на цены влияет общеэкономическая ситуация. Почему за рубежом ставки по ипотеке были низкие, а цены на недвижимость падали? У нас были периоды, когда ставки были высокие, а цены падали. Давайте тогда заградительные ставки сделаем по 17-18% и тогда цены должны резко упасть что ли, чтобы смогут купить квартиры? Странная логика», — сказал Барсуков, комментируя заявление главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова о том, что программа льготной ипотеки подняла цены на недвижимость по стране.