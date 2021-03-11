«Спроса нет». Риелторы опровергли новое подорожание жилья в Москве

«Подорожание стоимости рабочей силы из-за дефицита мигрантов и срывы сроков строительства приводят к удорожанию жилья, строительство которого идет за счет банковских кредитов. Но застройщикам не удастся повысить цены так, чтобы компенсировать эти издержки, потому что спрос на жилье снижается. Сейчас в Москве роста цен на жилье нет и без стимулирования спроса на рынке жилья, например, понижения ставки по ипотеке на готовое жилье, нас ждет снижение объемов строительства в ближайшей перспективе. В этой связи роста цен на рынке жилья ждать не стоит, так как на падающем спросе повысить цены застройщики не смогут», - считает Апрелев.

Эксперт напомнил, что за последнее время также выросли цены на цемент и металл, из-за дефицита мигрантов по причине пандемии выросла стоимость рабочей силы.

«Если сейчас еще Центробанк России начнет повышать ключевую ставку, то это приведет к росту стоимости кредитов для застройщиков, к росту ставки по ипотеке и еще большему сокращению спроса. А рост доходов населения отсутствует, весь прирост спроса шел за счет снижения ставок по ипотеке. В этом году ждать существенного роста цен на жилье не приходится», - заключил эксперт.

Ранее в четверг премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минфину, Минстрою и Банку России совместно подготовить предложения по программам льготной ипотеки. При этом глава Центробанка Эльвира Набиуллина говорила, что программу льготной ипотеки можно сохранить в 24 регионах, а на федеральном уровне ее нужно сворачивать.

