«Спроса нет». Риелторы опровергли новое подорожание жилья в Москве
Почетный член Российской гильдии риелторов Константин Апрелев в эфире НСН объяснил, почему роста цен на жилье в Москве ждать не стоит.
В России заметно увеличилась стоимость подрядных работ в строительной отрасли, местами она удвоилась, рассказал в интервью Life владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский. По оценкам экспертов, это может спровоцировать и подорожание жилья: в марте цены уже взлетели на 10%.
Почетный член Российской гильдии риелторов Константин Апрелев в эфире НСН однако, высказал мнение, что в Москве роста цен на жилье ждать не стоит.
«Подорожание стоимости рабочей силы из-за дефицита мигрантов и срывы сроков строительства приводят к удорожанию жилья, строительство которого идет за счет банковских кредитов. Но застройщикам не удастся повысить цены так, чтобы компенсировать эти издержки, потому что спрос на жилье снижается. Сейчас в Москве роста цен на жилье нет и без стимулирования спроса на рынке жилья, например, понижения ставки по ипотеке на готовое жилье, нас ждет снижение объемов строительства в ближайшей перспективе. В этой связи роста цен на рынке жилья ждать не стоит, так как на падающем спросе повысить цены застройщики не смогут», - считает Апрелев.
Эксперт напомнил, что за последнее время также выросли цены на цемент и металл, из-за дефицита мигрантов по причине пандемии выросла стоимость рабочей силы.
«Если сейчас еще Центробанк России начнет повышать ключевую ставку, то это приведет к росту стоимости кредитов для застройщиков, к росту ставки по ипотеке и еще большему сокращению спроса. А рост доходов населения отсутствует, весь прирост спроса шел за счет снижения ставок по ипотеке. В этом году ждать существенного роста цен на жилье не приходится», - заключил эксперт.
Ранее в четверг премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минфину, Минстрою и Банку России совместно подготовить предложения по программам льготной ипотеки. При этом глава Центробанка Эльвира Набиуллина говорила, что программу льготной ипотеки можно сохранить в 24 регионах, а на федеральном уровне ее нужно сворачивать.
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