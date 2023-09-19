«Крепостное право?»: Риелторы против запрета на льготную ипотеку без регистрации
Перед государством стоит важная задача: обеспечить миграцию рабочей силы в те регионы, где создаются рабочие места, напомнил в эфире НСН риелтор Константин Апрелев.
Инициатива о запрете брать льготную ипотеку без регистрации в регионе, где планируется покупка жилья, является странной, заявил вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев в интервью НСН.
Накануне члены комитеты Госдумы по строительству и ЖКХ направили инициативу в Минстрой, согласно которой граждане РФ смогут приобрести жилье в рамках программы льготной ипотеки лишь в регионах, где постоянно или временно зарегистрированы. Отмечается, что в Москве, Петербурге и Краснодарском крае рынок уже перегрет. В этих городах субсидированная ипотека пользуется огромным спросом и приводит к росту цен на жилье.
Кроме того, сообщатся, что квартиры часто покупают с инвестиционной целью. Константин Апрелев усомнился в этом и не поддержал инициативу.
«У инициативы однозначно есть минусы. У нас не крепостное право, мы не можем привязывать людей к какой-то конкретной территории для предоставления льгот. Странная позиция. У нас есть не только задача обеспечения жильем, но и задача обеспечения миграции рабочей силы в те регионы, где создаются рабочие места. Также говорить о том, что именно инвестиционные покупатели разогревают рынок, по меньшей мере наивно. Сегодня чем выше спрос, тем больше строят в том регионе, где этот спрос формируется, у нас рыночная модель, не плановая», - сказал Апрелев.
Он также предложил отменить льготную ипотеку на строящееся жилье и распространить ее на новое, но уже готовое. Кроме того, Апрелев призвал развивать ипотечные продукты для индивидуального жилищного строительства (ИЖС).
«Нужно отменить льготную ипотеку на строящееся жилье, а новое, но построенное жилье, продавать с льготной ипотекой. Что бы застройщики не четыре-пять лет строили жилье, получив все необходимое финансирование для строительства... А чтобы они строили быстро и продавали только готовое жилье. Почему-то к этой модели мы не хотим переходить. Я уже не говорю о том, что в 70% городах РФ не строится нового жилья. Все программы, связанные с субсидированием ипотеки для определенных групп населения, можно было бы распространять не только на первичный рынок, но и на вторичный. Также нужно развивать ипотечные продукты для ИЖС», - резюмировал Апрелев.
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов в пресс-центре НСН отметил важность того, что государство «повернулось лицом» к ИЖС. Он также отмечал, что цены на жилье будут расти независимо от ставки Банка России, передает «Радиоточка НСН».
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