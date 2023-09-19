«Крепостное право?»: Риелторы против запрета на льготную ипотеку без регистрации

Накануне члены комитеты Госдумы по строительству и ЖКХ направили инициативу в Минстрой, согласно которой граждане РФ смогут приобрести жилье в рамках программы льготной ипотеки лишь в регионах, где постоянно или временно зарегистрированы. Отмечается, что в Москве, Петербурге и Краснодарском крае рынок уже перегрет. В этих городах субсидированная ипотека пользуется огромным спросом и приводит к росту цен на жилье.

Кроме того, сообщатся, что квартиры часто покупают с инвестиционной целью. Константин Апрелев усомнился в этом и не поддержал инициативу.

«У инициативы однозначно есть минусы. У нас не крепостное право, мы не можем привязывать людей к какой-то конкретной территории для предоставления льгот. Странная позиция. У нас есть не только задача обеспечения жильем, но и задача обеспечения миграции рабочей силы в те регионы, где создаются рабочие места. Также говорить о том, что именно инвестиционные покупатели разогревают рынок, по меньшей мере наивно. Сегодня чем выше спрос, тем больше строят в том регионе, где этот спрос формируется, у нас рыночная модель, не плановая», - сказал Апрелев.

Он также предложил отменить льготную ипотеку на строящееся жилье и распространить ее на новое, но уже готовое. Кроме того, Апрелев призвал развивать ипотечные продукты для индивидуального жилищного строительства (ИЖС).