Льготную ипотеку предложили запретить брать без регистрации

По словам члена комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, одного из авторов инициативы Сергея Колунова, с ростом субсидирования ипотеки увеличивается объем кредитования. Причем в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи он уже достиг недопустимых размеров, поскольку здесь программа льготной ипотеки пользуется колоссальным спросом. Из-за этого в данных регионах растут цены на жилье, отметил депутат.

Исполнительный директор «НДВ Супермаркет Недвижимости» Татьяна Подкидышева уточнила, что имеются в виду региональные покупатели жилья. В частности, в Москве их доля в новостройках составляет порядка 30%. Заметное давление на бюджет возникает потому, что лимит средств по льготной ипотеке в Москве, Санкт-Петербурге, а также в Подмосковье и Ленинградской областях достиг 12 млн рублей — это самый высокий показатель по стране.

Ранее вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев заявил, что из-за повышения первоначального взноса до 20% спрос на ипотеку с субсидированием замедлится. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

