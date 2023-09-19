Льготную ипотеку предложили запретить брать без регистрации
Члены комитеты Госдумы по строительству и ЖКХ направили инициативу в Минстрой, согласно которой граждане России смогут приобрести жилье в рамках программы льготной ипотеки лишь в регионах, где постоянно или временно зарегистрированы. Об этом сообщило издание «Известия».
По словам члена комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, одного из авторов инициативы Сергея Колунова, с ростом субсидирования ипотеки увеличивается объем кредитования. Причем в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи он уже достиг недопустимых размеров, поскольку здесь программа льготной ипотеки пользуется колоссальным спросом. Из-за этого в данных регионах растут цены на жилье, отметил депутат.
Исполнительный директор «НДВ Супермаркет Недвижимости» Татьяна Подкидышева уточнила, что имеются в виду региональные покупатели жилья. В частности, в Москве их доля в новостройках составляет порядка 30%. Заметное давление на бюджет возникает потому, что лимит средств по льготной ипотеке в Москве, Санкт-Петербурге, а также в Подмосковье и Ленинградской областях достиг 12 млн рублей — это самый высокий показатель по стране.
Ранее вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев заявил, что из-за повышения первоначального взноса до 20% спрос на ипотеку с субсидированием замедлится. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru