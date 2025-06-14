В итальянской Вероне пара туристов сломала «стул Ван Гога»

В итальянской Вероне пара туристов сломала один из экспонатов музея Палаццо Маффеи «стул Ван Гога».

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Стул «Ван Гог», покрытый сотнями кристаллов Swarovski, создал художник Никола Болла как оммаж картине «Стул Винсента» знаменитого голландца Ван Гога.

Туристы хотели сделать эффектный кадр – мужчина притворился, что садится на стул, но не удержал равновесие и действительно сел на него. Экспонат не выдержал такого обращения и сломался. Туристы в испуге сбежали.

В соцсетях уже предложили переименовать экспонат в «тяжесть идиотизма».

Ранее стало известно, что самым масштабным в Государственном историческом музее в 2026 году станет выставочный проект, в рамках которого в Москву привезут легендарных терракотовых воинов из Китая, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети
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