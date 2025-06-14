В итальянской Вероне пара туристов сломала «стул Ван Гога»

Стул «Ван Гог», покрытый сотнями кристаллов Swarovski, создал художник Никола Болла как оммаж картине «Стул Винсента» знаменитого голландца Ван Гога.

Туристы хотели сделать эффектный кадр – мужчина притворился, что садится на стул, но не удержал равновесие и действительно сел на него. Экспонат не выдержал такого обращения и сломался. Туристы в испуге сбежали.



В соцсетях уже предложили переименовать экспонат в «тяжесть идиотизма».

Ранее стало известно, что самым масштабным в Государственном историческом музее в 2026 году станет выставочный проект, в рамках которого в Москву привезут легендарных терракотовых воинов из Китая, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

