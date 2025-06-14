Пилот разбившегося в Индии самолета сообщал о нехватке тяги при взлете

Пилот разбившегося в Индии самолета сообщал о нехватке тяги при взлете, сообщает телеканал India Today.

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По его данным, двигатели авиалайнера работали не на полную мощность. Об этом экипаж уведомил диспетчеров.

Последними сообщениями, переданными на землю, были: «Тяга не достигнута», «Падение», «Линия связи во время передачи очень слабая» и «Сигнал бедствия».

Напомним, 12 июня Boeing 787 авиакомпании Air India, на борту которого находились 242 человека, упал на жилой район города Ахмедабад на западе Индии. В результате авиакатастрофы выжил один пассажир. Погибли также люди, находившиеся на земле. Согласно последней информации, из-под обломков извлечены тела 265 человек. Причины катастрофы пока неизвестны, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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