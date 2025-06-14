Ксения Собчак и Глюкоза спели в новом альбоме Славы Марлоу
Российский автор песен, видеоблогер и стример Слава Марлоу представил свой новый альбом под названием «Эльф 1». Релиз состоялся 13 июня.
Шесть из семи вошедших в альбом песен Слава Марлоу исполнил дуэтом с приглашенными звездами. Так, в записи поучаствовали Глюкоза («Без аттестата»), Ксения Собчак («Техно ФМ ХДД»), «Градусы» («Сумасшедшие») и друргие.
Новую работу автор называет «саундтреком мира, где 2010-е никогда не заканчивались».
Цифровой релиз осуществил Lotus Music по эксклюзивной лицензии Ovokacho.
Ранее российский эмбиент-музыкант Øneheart (Дмитрий Волынкин) в интервью НСН подтвердил, что этот вид электронной музыки имеет терапевтический эффект.
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