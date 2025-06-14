Ксения Собчак и Глюкоза спели в новом альбоме Славы Марлоу

Российский автор песен, видеоблогер и стример Слава Марлоу представил свой новый альбом под названием «Эльф 1». Релиз состоялся 13 июня.

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Шесть из семи вошедших в альбом песен Слава Марлоу исполнил дуэтом с приглашенными звездами. Так, в записи поучаствовали Глюкоза («Без аттестата»), Ксения Собчак («Техно ФМ ХДД»), «Градусы» («Сумасшедшие») и друргие.

Новую работу автор называет «саундтреком мира, где 2010-е никогда не заканчивались».

Цифровой релиз осуществил Lotus Music по эксклюзивной лицензии Ovokacho.

Ранее российский эмбиент-музыкант Øneheart (Дмитрий Волынкин) в интервью НСН подтвердил, что этот вид электронной музыки имеет терапевтический эффект.

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ФОТО: РИА Новости
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