Ксения Собчак и Глюкоза спели в новом альбоме Славы Марлоу

Шесть из семи вошедших в альбом песен Слава Марлоу исполнил дуэтом с приглашенными звездами. Так, в записи поучаствовали Глюкоза («Без аттестата»), Ксения Собчак («Техно ФМ ХДД»), «Градусы» («Сумасшедшие») и друргие.

Новую работу автор называет «саундтреком мира, где 2010-е никогда не заканчивались».

Цифровой релиз осуществил Lotus Music по эксклюзивной лицензии Ovokacho.

Ранее российский эмбиент-музыкант Øneheart (Дмитрий Волынкин) в интервью НСН подтвердил, что этот вид электронной музыки имеет терапевтический эффект.

