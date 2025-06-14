В Нижегородской области мужчина с бензопилой напал на прохожего
14 июня 202521:27
В нижегородском Дзержинске задержали мужчину, который напал с бензопилой на прохожего, сообщили в МВД региона.
Злоумышленника задержали сотрудники патрульно-постовой службы (ППС). Подозреваемого доставили в отдел полиции. Позже выяснилось, что мужчина был судим за имущественные преступления.
Пострадавший получил травмы кисли.
Ранее в пермском Краснокамске мужчина с ножом в результате конфликта ранил своего оппонента, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Ксения Собчак и Глюкоза спели в новом альбоме Славы Марлоу
- Дуэт Las Añez из Колумбии не сможет приехать на «Интервидение»
- В Нижегородской области мужчина с бензопилой напал на прохожего
- Пилот разбившегося в Индии самолета сообщал о нехватке тяги при взлете
- В итальянской Вероне пара туристов сломала «стул Ван Гога»
- Путин подтвердил готовность России продолжить переговоры с Украиной
- Россиян предупредили о штрафах за шашлыки на даче
- Путин и Трамп обсудили по телефону обострение ситуации между Израилем и Ираном
- Израиль атаковал газовое месторождение «Южный Парс» на юге Ирана
- «Ахмат» объявил об уходе семи футболистов
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru