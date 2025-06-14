В Нижегородской области мужчина с бензопилой напал на прохожего

В нижегородском Дзержинске задержали мужчину, который напал с бензопилой на прохожего, сообщили в МВД региона.

В Красноярске мужчина напал с ножом на прохожего

Злоумышленника задержали сотрудники патрульно-постовой службы (ППС). Подозреваемого доставили в отдел полиции. Позже выяснилось, что мужчина был судим за имущественные преступления.

Пострадавший получил травмы кисли.

Ранее в пермском Краснокамске мужчина с ножом в результате конфликта ранил своего оппонента, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Евгений Разумный
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