Работа в убыток: «Ужесточение» ипотеки не заставит застройщиков снизить цены

«Увеличение на 5% первоначального взноса усечет ряд клиентов, у которых недостаточно накоплений. Сейчас 20% для Москвы – это минимум три миллиона надо иметь, чтобы купить однушку за 15 миллионов. Не у всех есть такие накопления, а это только минимум. Поэтому спрос уменьшится, будет меньше клиентов. У застройщиков будет выбор. Они могут снижать цены, а могут ждать у моря погоды, когда инфляция дорастет до тех цен, которые они удерживают. Последний год они ждали с моря погоды, июль-август были очень горячими из-за резкой девальвации рубля. Люди скидывали рубли в квартиры. Поэтому цены даже повышали на 2-3%», - отметила собеседница НСН.

При этом, по прогнозам Радченко, застройщики не будут сейчас снижать цены, чтобы привлечь покупателей – их расходы значительно растут, а работать в убыток никто не хочет.

«Дело в том, что застройщикам снижать цены особо некуда. Они должны повышать зарплаты мигрантам, которые сейчас на 40-50% меньше получают, чем обычно, из-за курса. Увеличивается ставка по кредитам для застройщиков, они это вкладывают в себестоимость. Также дорожают стройматериалы. Это тоже все будет вкладываться в себестоимость. Поэтому они будут удерживать цены не от хорошей жизни, работать в убыток никто не хочет», - объяснила она.

Эксперт по недвижимости, ипотечный брокер Дмитрий Ракута ранее говорил «Радиоточке НСН», что ужесточение правил выдачи льготной ипотеки неизбежно на фоне израсходования Минфином выделенных на это средств.



